超过危险水位的“恐慌性购买”，应倾听房价下跌的警告. November. 02, 2021 07:30. . 越来越多的人担心2030一代的“恐慌性购买”已超过危险水平。今年前8个月的首尔公寓交易中，30岁以下的比重超过了40%。在部分小区，年轻阶层的购买量超过一半，但将近房价一半是用债务充当的。对于他们来说，房价下跌的警告并没有奏效。因为人们更担心“居住阶梯”会被切断。但是，不能忽视泡沫破灭的可能性，目前房价暴涨和家庭负债后遗症非常严重。现在应该倾听“金钱盛宴”已经结束的警告。 国际货币基金组织上个月警告，全球住宅价格有暴跌的危险。如果各国紧缩银根，资产泡沫可能会崩溃。该机构表示，今后3年内，发达国家和新兴国家的房价可能分别下跌14%和22%，并公布了具体数字。韩国银行认为，在主要国家中，韩国房价涨幅非常高。这是在警告，如果全球资产价格下跌成为现实，韩国将受到最大的冲击。 市场已出现异常迹象。随着政府开始限制贷款，首尔出现了“交易悬崖”现象。即使降价也卖不出去，待售的公寓越来越多，部分新楼盘还剩下近一半未售出。虽然很难认为整体房价转为下跌趋势，但支撑房价的购买能力仍在减少。与国内生产总值相比，家庭负债超过了100%。在这种情况下，政府紧缩银根的现象将持续很长一段时间。 为恐慌性购买而动用的债务沉重打击了2030代人。青年层的总负债本息偿还比率（DSR）超过了37%。即收入的三分之一以上要用在还债上。只能减少吃穿等日常生活费。如果房价下跌，购买的房子就有可能沦为“空罐住宅”，留下巨额债务。考虑到收入和资产的贷款是合理的选择，但如果因恐惧心理过度举债，就很难撑过“资金枯竭”时代。 对于贷款购房，不能只怪年轻一代。现政府执政以来，房价暴涨近两倍。如果不是现在，就永远不能买房子，这种不安感下是理所当然的反应。但是在无数房地产对策中，因为房价上涨而迟迟进行“恐慌性购买”，是因为国内外经济环境过于不安和混乱。有必要倾听房价下跌的警告，配合自己的资金余力合理购买。政府也应该摆脱“公共万能”的模式，持续增加供给，消除潜在的房价不安因素。

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