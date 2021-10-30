执政10年，“金正恩主义”紧抱核武走向灾难国家之路. October. 30, 2021 07:37. . 韩国国家情报院前天在国会国政监查中表示，迎来国务委员长金正恩执政10周年之际，朝鲜在党会场背景中去除了金日成和金正日父子的照片，内部已在使用“金正恩主义”一词。即，金正恩试图建立不同于祖父、父亲的独立思想体系。据说，作为讨论韩半岛终战宣言的对话先决条件，朝鲜提出了中断韩美联合军事演习和解除矿物出口、石油进口等制裁。 金正恩主义可能是金正恩自执政以来标榜的“人民大众第一主义”和“我国第一主义”等金正恩时代信条的总称。金正恩的名字后加上了此前缀加在老一辈身上的“主义”，这是权力阶层努力在巩固金正恩体制。对于金正恩而言，这虽然不是正式称呼，但名字前面被冠以“又一位伟大领袖”等修饰语，他正跻身于此前只赋予祖父的领袖班列。 金正恩在今年1月的第八次党代会上荣升为总书记后，通过修改党章，将“金日成、金正日主义”视为“老一代历史”。他删除了父亲时代的“先军政治”，提出了人民大众第一主义。他还说，在2017年发射远程核导弹后，朝鲜成了世界战略国家，提倡“我国第一主义”。然而，“人民也是第一，国家也是第一”的金正恩主义只是为了掩盖执政10年的现实的虚幻理念而已。 2011年12月金正日去世后，金正恩登上权力宝座，他通过杀害亲属和肃清亲信等恐怖政治，强迫权力阶层效忠自己，并在居民中植入以核武器为象征的国家主义幻想，引导大众动员体制。他在三年前以无核化为目标的外交秀出现在国际舞台上，让人对改革开放产生了期待，但最终使朝鲜重新回到了世界上最孤立的自闭国家。其结果就是金正恩自己吐露的极度的粮食困难。 金正恩现在表示，“美国和韩国不是我们的主要敌人，”悄悄地暗示着对话的余地。这反映出了如此困难的迫切感。但是，他把出现在对话桌前当作筹码，要求荒唐的补偿。这是紧抱着核武器硬撑下去的想法，但这将带来以失败和灾难的历史结束执政10年的后果。对于饥饿的人民来说，核武器、导弹和领袖都不再是崇拜和服从的对象。

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