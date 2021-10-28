提出“非正规职清零”的文政府5年，结果是非正规职历史上最多. October. 28, 2021 07:32. . 韩国的非正规职劳动者历史上首次超过了800万名，而正规职人数却跌破了1300万名。正规职和非正规职的工资差距也是自进行相关统计以来最大的一次。2017年5月就任后，文在寅总统访问了仁川机场公社，承诺“在任期内将开创公共部门非正规职零时代”，但4年半后的今天，劳动市场的双重结构进一步恶化。 2016年非正规职人数为648万名，这一数字在标榜“工作岗位政府”的现政府中一直呈上升趋势。政府表示，这是因为2019年统计方式的变更，新增了期限制劳动者。但这无法解释比去年增加64万名的非正规职和时隔6年降至1200万名的正规职人数。最重要的原因是，由于在发达国家中处于最低水平的劳动僵硬性，很难解雇员工，再加上最低工资暴涨，企业和企业主都不愿意聘用正式员工。政府投入巨额税金创造的青年工作岗位也是稳定性低、对经历也没有帮助的非正规职。 强硬工会、支持正规职的现政府劳动政策的受害者是青年。40%的20多岁非正规职比率不仅高于其他年龄层，而且比5年前增加了7.8个百分点。这意味着，青年被率先占据正规职工作岗位的上一代阻挡，辗转于不稳定的工作岗位。迫于政府的压力，将19.6万名非正规职转换为正规职的公共企业和公共机关减少了新职员的招聘，使渴望就业的青年们受挫。 在最近的国会施政演说中，文在寅总统自豪地说：“上个月的雇佣率恢复到了（新冠）危机之前的99.8%。”但是，即使出口企业的业绩得到改善，个体户因放宽社交距离而重新开门营业，由此产生的工作岗位只有非正规职和超短期打工岗位。因为不知道情况何时会再次恶化，所以只要录用一次就要负责到底的正规职让人感到有负担。 要想改变现状，政府和政界只能说服强硬工会，将企业的工资体系转换为符合业务、能力的职务、成果工资制，消除对正规职的过度保护。如果不通过劳动市场改革、破格放宽限制规定来创造增加招聘的环境，反而认为扭弯公共企业和大企业的手腕，就能创造出优质工作岗位，现在应该摆脱这种期待。

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