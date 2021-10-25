金斯伯格所希望的世界. October. 25, 2021 07:20. . “经常有人问我，你认为多少女性大法官就足够了？我的回答是，九个人。”―鲁斯•巴德•金斯伯格，2015年2月在美国乔治敦大学演讲中 这是去年去世的美国女性联邦大法官金斯伯格(1933~2020年)的故事。她经常说：“自9名大法官以来，大法官总是9名男性。但人们对此谁也没有提出疑问。”第一次听到那句话的时候，我也不知不觉地拍了拍膝盖。同样作为女性，我从未如此理直气壮地想过。 最近经常以工作的女性为对象讲课。在我戴着“第一个女性管理人员”的标签工作的时期，曾遭遇很多苦恼，每当我遇见和我一样有着相似苦恼的女性，心里总是很难过。只要讲课结束，就会感到有些空虚，所以会花很多时间来回答问题。 最近几乎经常被问到的问题之一就是性别平等。也就是说，在因女性反而得到很多特惠而感到不平等的男性和强硬的女权主义者女性中，谁是正确的？这是很难简单回答的问题。从结论上说，我说性别平等的答案只有性和谐。我想问那些感到不平等的男性。在人类历史的漫长时间里，有没有想起和感受过女性所受到的不平等？应该果断地摆脱我的母亲、姐姐、女儿所经历和现在也在经历的错误习惯，让男性先张开双臂。 同时，我想对那些保留着不平等记忆的人，以及至今仍在经历不平等的无数女性说。克服伤痛的方法就是打开宽恕之门，无论伤口有多深。除非打开那扇门，否则看不见前方。希望男女不要再停留在过去，互相理解，互相支持，创造更好的未来。我相信金斯伯格大法官所希望的世界也是这样的世界。

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