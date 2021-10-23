李在明任市长时节“疏通和特惠如何进行”，是大庄洞事件调查的核心. October. 23, 2021 07:29. . 检察机关前天起诉了前城南城市开发公社代理社长柳东奎，但其嫌疑与申请拘捕令时大不相同。渎职嫌疑被排除，从火天大有资产管理大股东金万培处收受5亿韩元贿赂也被排除。只剩下2013年从慰礼新城市资产管理大股东郑宰昌处收受的3亿韩元贿赂，但连这一贿赂的行贿主体也变成了南旭律师、郑英鹤会计师和郑宰昌三人。 检察机关决定通过补充调查决定是否起诉柳东奎的渎职嫌疑。证明决策过程中的渎职并非易事，所以检察机关在目前情况下更应该集中精力调查实际金钱来往。公诉状中还包括柳东奎从金万培处得到700亿韩元承诺的嫌疑。柳东奎实际得到的3.5亿韩元虽然本身不是一笔小钱，但与金万培等人的天文数字收益相比，根本不算什么。不能以口头上的巨额约定来掩盖实际来往资金的过少。即使是一两亿韩元，也要查明柳东奎收受或从柳东奎处流向“上线”的资金。 已经查明了普通人难以想象的巨额资金往来的事实。金万培以火天大有退休金和奖金的名义，给了郭尚道议员的儿子50亿韩元，向前特别检察官朴英洙的女儿出售火天大有所拥有的公寓，还计划支付火天大有的退休金。朴英洙还涉嫌通过代理出售火天大有房产的姻亲收受火天大有资金。应该查明金万培为什么要给予他们如此巨额的金钱补偿。 金万培还向包括前大法官权顺日在内多达30名的顾问支付了高额顾问费。在大法院有关李在明知事违反《选举法》的全体合议庭宣判前后，金万培8次访问了时任大法官权顺日的办公室。与郭尚道和朴英洙相比，令人怀疑除顾问费之外还有隐藏的交易。无论是已被曝光的金钱交易，还是仍然隐瞒的金钱交易，查明围绕实际往来资金的疏通和特惠疑惑，是大庄洞事件调查的核心。

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