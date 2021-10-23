“全才”黄善宇夺得游泳世界杯混合泳100米第3名. October. 23, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. “韩国游泳的希望”黄善宇(18岁•首尔体育高中)在国际游泳联合会(FINA)游泳世界杯上获得了奖牌。 22日，在卡塔尔多哈哈马德水上运动中心举行的游泳世界杯第三站比赛第一天男子个人混合泳100米决赛中，黄善宇以52秒30的成绩排在濑户大野(日本•51秒56)和马修•赛茨(南非•51秒74)之后，占据第三位。这不是在黄善宇自己的主要项目100米自由泳和200米自由泳中，而是在100米个人混合泳中获得的国际大赛第一枚奖牌。 此次游泳世界杯不是奥运会规格的50米正规赛道，而是25米短道泳池比赛。个人混合泳100米是一名选手按照蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳的顺序各游泳25米的短道泳池比赛中才有的项目。此前，黄善宇在12日举行的第102届全国体育大会男子高中部个人混合泳200米决赛中，以1分58秒04的成绩创造了韩国新纪录。 另外，国家队的大哥李周浩(26岁•牙山市厅)在男子仰泳200米比赛中以1分52秒98的成绩与彼得•库茨(南非•1分52秒09)一起并列排在第二位。白秀妍(30岁•光州市体育会)在女子200米蛙泳比赛中以2分23秒22的成绩获得第三名。

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