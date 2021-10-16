政府：“配合‘与新冠共存’策略，重新发行消费优惠券”. October. 16, 2021 07:25. by 周愛眞 jaj@donga.com. 随着防疫方针转换为阶段性的日常恢复(With Coronavirus)，政府决定不久后重新发行此前暂时中断的消费优惠券。预计，2500亿韩元规模的消费优惠券将被发放。 企划财政部第一副部长李亿远于15日在政府首尔办公楼召开创新成长战略评估会议暨政策检查会议，他表示：“最近随着疫苗接种速度加快，全体国民的70%完成疫苗接种的目标将在10月份达成”，“为了让与新冠共存策略的实施能够延续为民生经济和薄弱领域的恢复，将与防疫当局进行协商，讨论重启消费券发放等此前中断的政策。” 政府公布了下半年的经济政策方向，并表示将根据防疫情况推进职业体育、电影、铁路、公共汽车旅行券等6个领域的消费优惠券和抵用券支援事业。购买一张电影入场券可以优惠6000韩元，购买铁路、公共汽车旅行券可以优惠50%。如果国民的疫苗接种率达到50%，将在外出就餐、体育、电影、展示、演出、职业体育领域开始发行消费优惠券；如果接种率达到70%，在住宿、旅游领域也将支援消费优惠券。但是，由于新冠肺炎疫情的第四波流行，防疫状况恶化后，消费优惠券只在非面对面外出就餐、农畜产品等部分领域发放。 政府计划到年末为止发行剩下的约2500亿韩元规模的消费优惠券。

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