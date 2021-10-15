“美国情报部门首长”海恩斯17日访韩“协调对朝政策”. October. 15, 2021 07:23. by 崔智善记者、申珍宇记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 aurinko@donga.com,niceshin@donga.com,lightee@donga.com. 据悉，管辖包括美国中央情报局在内17个美国情报机关的首长、国家情报总监艾布里尔·海恩斯（照片）将于17日访问韩国。这是他自5月之后时隔5个月再次访韩。海恩斯在美国和朝鲜就重启对话条件展开拉锯战的情况下访韩，其动向备受关注。 据韩国政府消息人士14日透露，海恩斯将于17日对韩国进行为期三天两晚的访问。据悉，他将于18日上午访问首尔龙山美军基地，下午会见国家情报院院长朴智元。 海恩斯在5月韩美首脑会谈夕访韩，拜访了文在寅总统，并参观了板门店共同警备区。作为情报机关的首长，他破例没有隐瞒主要动向，广泛会见了韩国军方、情报当局人士。有评价认为，公开行动本身就是向中国和朝鲜发出的信息。 海恩斯此次访韩是在朝鲜最近提出“取消对朝敌视政策”作为重启对话的条件的情况下促成的。朝鲜4日恢复了朝韩间通信联络线路，但没有响应美国的对话提议。据悉，海恩斯过去担任中情局副局长时曾访问平壤，与朝鲜进行了秘密沟通。但据悉，此次访韩期间，他没有访问青瓦台或板门店的计划。 分析人士认为，海恩斯除了朝核问题之外，还将就朝鲜的网络威胁和中国问题同国情院进行磋商。据悉，美国最近认为朝鲜的网络攻击具有威胁性，因此增加了专门负责监督的人员。 据“美国之音”报道，海恩斯当地时间13日在美国律师协会主办的视频对话中指出：“朝鲜和大规模杀伤性武器是我们长期面临并仍面对的传统威胁。”海恩斯就中国解释称：“所有人都认为中国是最大的威胁，这是‘史无前例的威胁’、‘步步进逼的威胁（pacing threat）’。”他特别提到中国在区域内的攻击性、网络力量和经济力量，强调中国的威胁是“无与伦比的优先顺序”。

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