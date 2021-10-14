三星电子连续两年位居福布斯“世界最佳雇主”榜首. October. 14, 2021 07:22. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星电子在美国经济专刊《福布斯》评选的“世界最佳雇主(World ' s Best Employers)”排行榜中连续两年占据首位。 13日，《福布斯》公布，以58个国家的15万名全职(全日制)及兼职工作人员为对象进行问卷调查的结果得出了这样的排名。三星电子从2018年的第76位、2019年的第106位急剧上升到去年的第1位，今年也保持了榜首的位置。今年第2位是IBM，第3位是微软(MS)，第4位是亚马逊，第5位是苹果公司。 三星电子在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散的危机中，也展开了把职员的安全和健康放在首位的内部政策，得到了好评。今年第三季度(7 ~ 9月)的销售额为73万亿韩元，创下了历史最高季度销售额等，业绩持续良好，获得了很高的评价。 《福布斯》以向相关企业劳动者询问周边熟人是否推荐自己工作的企业的方式进行了问卷调查。综合判断人力开发程度、经济成果、企业形象、组织内是否落实男女平等文化、企业履行社会责任等后也反映在了排名中。

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