带头回收海外流失文化遗产的“末代公主”. October. 14, 2021 07:22. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 高宗的亲孙女、被称为“朝鲜王朝最后一位公主”的李海琼女士(91岁)被选为京畿女子高中同学会授予的第28届“值得骄傲的京畿人”获奖者。李海琼女士长期以来展开挖掘•整理朝鲜王朝资料、及要求返还流向海外的韩国文物等活动，其功劳得到了认可。 目前居住在美国纽约的李女士是高宗次子义亲王(1877~1955年)的第五个女儿，1930年出生。小时候她住在位于首尔钟路的义亲王私宅寺洞宫。光复后毕业于京畿女子高中和梨花女子大学音乐专业的李女士在首尔丰文女子高中担任音乐教师的1956年踏上了美国留学之路。当时她的口袋里只有一张机票和80美元，据说这是卖了她珍爱的钢琴的钱。 3天后抵达美国的李女士于1959年在得克萨斯玛丽哈丁-贝勒女子大学获得全额奖学金，毕业于声乐专业。但由于非法滞留者的身份，毕业后为了生计辗转于餐厅、韩式泡菜(辛奇)生意、保姆等。但在6•25战争时期，她在大邱美第8军图书馆担任图书管理员的经历得到认可，1969年以韩国学图书管理员的身份就职于美国哥伦比亚大学东洋学图书馆。李女士从那时开始正式展开了重塑历史认识和返还遗物等活动。 李女士在1996年作为东洋学图书馆韩国学科长退休之前的27年间，找到了隐藏在美国各地的朝鲜相关资料。她公开了父亲义亲王在美国弗吉尼亚州洛厄诺克大学留学时与驻美韩人青年一起进行独立运动的记录，并于1997年出版了《我的父亲义亲王》的回忆录等，一直从事与朝鲜王室相关的活动 李女士还致力于返还流向海外的韩国文物。2013年，她还致信时任首相安倍晋三等要求日方返还位于东京国立博物馆的高宗的头盔和盔甲。企划收回华盛顿驻美大韩帝国公使馆的也是她。2003年京畿女子高中京云博物馆开馆时，李女士捐赠了义亲王妃赠送给自己的圆衫、唐衣、长裙、花冠等宫中遗物。李女士在获悉自己获奖后表示：“只是为了自己和周围人竭尽全力生活，没有对社会做出太大贡献。” 延世大学护理学院名誉教授金赵子(80岁)也与李女士一起被选为“值得骄傲的京畿人”。金教授在2006年担任护理协会会长时，为制定护理法做出了努力，对护理教育和保健政策的发展做出了贡献。颁奖仪式将于16日在首尔江南区京畿女子高中100周年纪念馆举行。

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