现代摩比斯开发出“可折叠方向盘”. October. 12, 2021 07:16. by 申東秦 shine@donga.com. 现代摩比斯开发出了可以收拢放进驾驶席仪表台里并展开的“可折叠方向盘”。 现代摩比斯11日表示，公司成功开发出了可以前后移动自动行驶(无人驾驶)汽车方向盘最多25厘米的“可折叠转向系统”技术。这是将突出在驾驶席上占据位置的方向盘在自动行驶模式时消失，在驾驶时重新抽出来使用的技术。经过2年多的研究开发出新技术的现代摩比斯目前正在申请国内外专利。在全球汽车零部件业界，目前还没有批量生产可折叠方向盘的事例。 可折叠方向盘是匹配自动行驶技术高度发展的未来移动车辆的最优化技术。不仅可以单纯地折叠方向盘，扩大司机空间，还可以将驾驶席向后座方向旋转180度，体现会议室般的环境。在方向盘上没有用手抓的圆形“钢圈”，取而代之的是2个棒形把手。像圆形搁板一样折叠的方向盘在行驶模式下，把手向两侧展开，然后垂直立着转向。 现代摩比斯在可折叠方向盘上安装了电子转向装置(SBW)系统。根据高速公路等行驶情况，自动调节方向盘的反应性，增加稳定感，消除机械连接装置，过滤经过凹凸或减速带时向把手传递的振动。另外，在核心部件电子控制装置(ECU)和传感器上运用双重安全系统，即使部分装置出现异常，也可以正常转向。 此外，现代摩比斯还在加快开发未来汽车零部件，其中包括可以在驾驶席和副驾驶席之间左右移动的“移动型方向盘”和可以将智能手机与方向盘对接，使用语音识别等功能的“手机+移动解决方案”等。

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