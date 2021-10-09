信息的命运取决于传达者. October. 09, 2021 07:15. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 现在是信息（message）洪水的时代。辨别假新闻和真新闻也不容易。越是这样的时候，越有比信息更重要的东西。这就是传达这一信息的传达者（messenger，信使）。本书强调，应该关注的不是信息，而是传达者。销量达500万本的《说服心理学》系列的作者史蒂夫·马丁和行为心理学家约瑟夫·马克斯是本书的共同作者。 人们相信自己是以客观的信息为基础做出了理性的判断。但心理学等多个领域的研究结果显示并非如此。例如，在接受某种信息时，人们往往会被比相关领域专家更有名、地位更高的非专家的话所吸引。如果一个还不错的艺人做广告说“这个产品真的很好”，即使没有特别的验证，也很容易拿起东西。因为如此诸多的判断都被传达者左右，所以对传达者的判断比什么都重要。 作者们将传达者的类型分为8种。这就是“硬信使”（社会经济地位、力量、支配力、魅力）和“软信使”（温和、脆弱性、可信度、领袖魅力）。“硬信使”以相对优越感为基础，在组织和同事之间产生巨大影响力。“软信使”则形成纽带感，打动人们。 作者们通过日常情况和多种实验事例等，简单地说明了各种类型的影响。这对想成为强大的信使的人或不想被信使所左右的人都有帮助。

한국어