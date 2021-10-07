为封口贿赂威胁支付120亿韩元，再加上“50亿俱乐部”，大庄洞一片狼藉. October. 07, 2021 07:27. . 据说，主导大庄洞开发的南旭律师和郑英鹤会计师受到同行“要揭露向前城南城市开发公社代理社长柳东奎行贿3亿韩元一事”的威胁，给了120亿韩元。也就是说，为了不披露贿赂，投入了100多亿韩元封口费。另外，还公开了决定从大庄洞民间开发商“火天大有”资产管理公司收取50亿韩元的“50亿承诺俱乐部”名单。他们就通过贿赂和特惠赚来的数千万韩元互相撕咬，从中获利。没有比这更为一片狼藉的了。 成为引子的3亿韩元贿赂不是大庄洞，而是2013年开发慰礼时转交的。南旭律师等人看到一起做慰礼事业的郑在昌在7年前拍下的一捆钱的照片后，给了120亿韩元。他们是否仅仅为了掩盖一个3亿韩元贿赂事件而给了120亿韩元的巨额资金，还是个疑问。捞取120亿韩元的郑某是与郑英鹤会计师一起于2009年为参与大庄洞开发而成立的板桥AMC的共同代表。应该说他比任何人都了解大庄洞开发的事业结构。很难排除，郑某在大庄洞开发中知道郑英鹤会计师等人贿赂刘某而赚了一大笔钱，或者触及了尚未暴露的非法事件。 南旭律师等人为了封口而给的钱是通过柳东奎的“特惠设计”像不劳而得的钱的一部分。他们用贿赂的方式披上公共的外衣，低价买进民间土地，并以10倍的价格出售，赚取了7000亿韩元以上。因为是靠非法手段轻松赚来的钱，所以大肆挥霍。检察机关认为，南旭律师还承诺，作为得到事业特惠的代价，向刘某提供700亿韩元。最后，在分配要给的钱的过程中，柳东奎还打了郑英鹤的耳光。这是贿赂、威胁、渎职、暴行泛滥的狗血剧。 国民力量党国会议员朴莹昨天以郑英鹤会计师的录音记录为依据，公开了火天大有“50亿承诺俱乐部”的6人名单。其中包括儿子得到50亿韩元退休金的郭尚道议员、火天大有大股东金万培交给100亿韩元的销售代理人、其姻亲、前特别检察官朴英洙。曾担任火天大有顾问的前大法官权顺日、前检察总长金守南、前仁川地方检察厅检察长崔在卿、洪某等人也在名单中。虽然当事人否认，但由于疑惑重重，应通过调查查明真相。 郑某至今仍在提起诉讼，要求再支付30亿韩元。公共企业的核心人物收受贿赂，将天文数字的利益交给民间，参与其中的人为了多要钱而狗咬狗式地争吵。虽然发生了这样的混乱场面，但谎言解释和推卸责任的现象却比比皆是。检察机关和警方应该彻底查明与大庄洞相关的所有非法行为，没收并追缴每一分每一厘犯罪收益。

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