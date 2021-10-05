“安倍的人”占据日本岸田文雄内阁要职. October. 05, 2021 07:24. by 东京=常驻记者 朴亨俊、朴孝穆记者 lovesong@donga.com、tree624@donga.com. “岸田文雄（64岁）政权”4日在日本正式上台。 执政党自民党总裁岸田文雄当天在日本众议院和参议院分别举行的首相指名选举中均获得过半数选票，当选日本第100任首相。日本首相菅义伟（73岁）在任职384天后离职。 岸田文雄当天公布了由20人组成的新内阁，任命前文部科学相松野博一为官房长官。13人首次进入内阁，2名40多岁的人被任命为内阁成员。《读卖新闻》报道说：“其特点是，在任用年轻议员的同时，重视‘老将和青年’的均衡。”外交安保部门的外相茂木敏充（66岁）和防卫相岸信夫（62岁）留任，前首相安倍晋三的亲信、文部科学相萩生田光一（58岁）转任经济产业相。政府二把手、官房长官松野是安倍领导的细田派的事务总长。在对历史和出口限制问题等韩日关系有很多参与的部门人事安排中，安倍前首相的色彩非常浓厚。 岸田文雄是2015年12月签署韩日慰安妇协议时的外相。对于韩国法院做出的慰安妇及征用赔偿判决，他主张：“这违反国际法。韩国应予以解决。”因此，预计韩日关系短期内很难得到改善。 文在寅总统4日下午向岸田文雄发送贺信，祝贺其就任，并转达了为使韩日关系面向未来发展而共同努力的意愿。青瓦台发言人朴京美表示：“政府还做好了与日本新内阁坐下来进行对话和沟通的准备，为了两国的共同繁荣，将在经济、文化、人员交流等各领域向发展方向加强合作。”

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