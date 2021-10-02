BTS《春日》听起来像追思曲的原因. October. 02, 2021 07:15. by 金基润记者 pep@donga.com. 有写实主义美术(具象美术)、现实主义文学，那么也有现实主义音乐吗？从结论开始说的话，肉眼看不到的音乐通过现实主义展现出来也是可能的，这是目前在首尔大学作曲系(理论专业)担任教授的作者的解释。 在书中，作者那防弹少年团(BTS)在2017年发表的《春日》来举例。缓慢地反复的抒情旋律、让人感受到深切的怀念的歌词等，歌曲所具备的感觉和声音听起来给人一种追思之情。BTS对该歌曲并没有点明“岁月号追思”等内容。但是如果细听歌曲的话，曾在现实中发生的某事件在脑海中会以各自的方式重现。作者给出的解释是“音乐最终承载着社会”。 在书中，作者从古典音乐到现代音乐，对各种歌曲所具有的美和其意义作出了诠释。这也被称为“音乐美学”，是一门哲学的其中一个领域美学和音乐学相遇的学问。对大众来说不是很熟悉的该概念，作者列举了德彪西的《月光》、舒伯特的《鳟鱼》等古典音乐，以及李捺致的《老虎下山》、BTS的《春日》等事例，帮助读者进行理解。 举例来说，即使歌曲耳熟能详，书籍也会给读者带来陌生的感觉。对于通过手机里的流媒体服务接触音乐的时代，“恰当的演奏制造音乐意义”“音乐使精神自由”或者“绘画不能让人看到看不见的东西，但音乐可以让人听到听不到的东西。”等哲学思维让我们在脑海中对常听的音乐进行再三回味。阿多尔诺、尼采、鲁索等著名哲学家对于音乐价值给出的评价内容会给人带来不错的乐趣。 作者还指出了音乐的未来变化。今后音乐会如何进化呢？ 像海绵一样快速吸收人类积累的音乐理论的人工智能(AI)作曲家登场的时代。作者展望表示：“现在还处于模仿人类的作曲法的水平”，“一旦AI大众化，音乐创作将打开新局面。”

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