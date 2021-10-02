隐藏在世界史背后的活跃的007们. October. 02, 2021 07:14. by 金相雲 sukim@donga.com. “我不能看着盟国的特工死去不管！” 这是在间谍电影《碟中谍：神秘国度》（2015年）中，英国海外情报局（MI6，军情六处）的女要员伊尔莎对自己的上司说的台词。在不是事先赋予的任务的情况下，冒着生命危险救出美国情报要员埃丹，她在“盟国”中找到了理由。这一场面象征着美国和英国在国家情报领域的特殊关系。仔细想来，半个多世纪以来一直坚持遏制核扩散的美国打破原则，最近决定向澳大利亚提供核潜艇技术，很大程度上也是缘于盎格鲁-撒克逊国家组成的“五眼”（由美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰组成的机密情报共享同盟体制）。 作为近现代史专业人士，曾任英国剑桥大学教授的作者在这本书中追踪了从侦探摩西的“应许之地”到最近发生的美国“9·11”恐怖事件等3000年间世界情报活动的历史。书中指出，如果不理解美英两国的情报合作过程，就无法准确掌握第二次世界大战以后一直持续至今的美英蜜月关系的背景和实体。 作者解释说：“知道情报活动的重要性并充分利用这一点的国家，历史上都是成功的。”以第一次世界大战的经验为基础，积极收集信号情报（SIGINT）来与纳粹对抗的英国，就是典型的例子。相反，美国由于疏忽了日本的密码专门解读，对珍珠港的突袭束手无策。对潜在威胁国家的理念和历史潮流的理解也是必须的。例如，精通纳粹和共产主义理念的西方情报机构在第二次世界大战和冷战中表现十分活跃。但是，他们在脱离冷战后对伊斯兰极端主义一无所知，这最终导致了“9·11”恐怖事件和从阿富汗撤军等悲剧。 作者强调，要想阻止可能引发安全危机的“情报失败”，就应该极度警惕按照权力者的口味解释、加工情报的行为。这就是在韩朝和解氛围成熟的第三次韩朝首脑会谈之后，国家情报院围绕朝鲜领导层交替问题的预测出现偏差的指责令人痛心的原因。

한국어