梅西攻入加盟PSG后的首粒进球. September. 30, 2021 07:23. by 李元洪, 兪載泳 bluesky@donga.com,elegant@donga.com. 里奥内尔•梅西(34岁)打进了转会巴黎圣日耳曼队(PSG•法国)后的首粒进球。 29日，在法国巴黎王子公园球场举行的2021 ~ 2022赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛A组第二轮比赛中，梅西在本队以1比0领先的下半场第29分钟攻入一球。这是他从巴塞罗那队(西班牙)转会到PSG队后的第4场比赛。至此，梅西在151场冠军联赛中攻入121球。 梅西在中场把球向对方防守队员之间后，将球传给了右侧的姆巴佩。此后，突入后方防守空间的梅西接姆巴佩的传球，左脚中距离射门攻破了对方球门。此前，PSG在上半场第8分钟凭借伊德里萨•盖耶的进球率先攻入一球。 梅西在转会到PSG后迟迟未能进球得分，而且在比赛过程中因伤被替换下场。在此过程中，梅西还露出了多少有些不满的表情。因此，有传闻称梅西无法适应PSG。但赛后，梅西在Instagram上上传了与姆巴佩、内马尔一起脱下上衣在更衣室拍摄的照片，表现出与队友关系密切。梅西表示：“在新球队进球感到很幸福。正在适应队友，相信今后会越来越好。”本场比赛之后PSG以1胜1平(积4分)排在小组第1位，曼城队则以1胜1负(积3分)降至小组第3位。 另外，国际足联(FIFA)排名第180位(以9月为准)的摩尔多瓦的职业球队蒂拉斯波尔警长队(谢里夫队)在冠军联赛中击败了世界最强俱乐部之一的皇家马德里队(西班牙)，掀起了波澜。 谢里夫队在D组客场比赛中以2比1战胜了皇家马德里队。虽然整场比赛被皇家马德里队狂轰乱炸，让对方了打了30脚门，但顽强坚持下来的谢里夫队在下半场第45分钟攻入制胜一球，创造了奇迹。本场过后谢里夫队以2胜上升到了D组第1位，占据了出线主动权。 1997年以摩尔多瓦的城市蒂拉斯波尔为主场创立的谢里夫是本国最好的球队。球队在成立之后的25年里赢下19座甲级(第一级)联赛冠军奖杯，而且此前球队也经常参加UCL预选赛，此次更是作为摩尔多瓦俱乐部历史上首次进入UCL正赛。 包括12名摩尔多瓦国家队成员在内的谢里夫全队31名球员的总身价仅为1238万欧元(约171亿韩元)。甚至远不及被评价为8500万欧元(约1180亿韩元)的孙兴慜(托特纳姆热刺队)。这与皇家马德里队的总身价7.9350亿欧元(约1.1万亿韩元)更是无法相提并论。 哥伦比亚出身的弗兰克•卡斯塔涅达以100万欧元(约14亿韩元)的身价在球队中身价最高，而打进制胜球的塞巴斯蒂安•蒂尔的身价只有40万欧元(约5.5亿韩元)。谢里夫队将于下月20日对阵国际米兰队(意大利队)，再次挑战奇迹。

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