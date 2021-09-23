60年后实现的梦想. September. 23, 2021 09:09. by / /. 世界著名设置美术家克里斯托和让克劳德夫妇的梦想，也是最后一部作品的实现成为了话题。9月18日完成了用银色布包裹巴黎的象征——凯旋门的项目。已故夫妻艺术家的梦想是如何实现的呢？为什么偏偏是凯旋门呢？ 1806年，拿破仑一世在奥斯特里茨战役中大胜后，下令在巴黎市中心建造凯旋门。这是为了纪念法国革命和拿破仑战争的战死者。凯旋门下面埋葬着在第一次世界大战中阵亡的无名勇士，但在纳粹占领时期，遭受了纳粹德国旗插在这里的羞辱。 克里斯托和让克劳德夫妇是在1961年下定决心要包装忍受荣辱历史的纪念碑的。这距离克里斯托逃离共产化的祖国保加利亚来到巴黎仅仅3年。在巴黎相遇的两人通过用布包裹像德国帝国议事堂和蓬涅夫桥一样具有历史和象征性的建筑物的项目，在国际上名声大噪。包装凯旋门是夫妻俩长久以来的夙愿，但险些成为未完成的项目。因为继2009年的让克劳德之后，克里斯托去年也去世了。在克里斯托的侄子弗拉基米尔·贾巴切夫的主导下，梦想得以实现。就像夫妻俩一直这样做一样，此次项目的费用1400万欧元（约194亿韩元）也是靠绘画等作品的销售额自己支付的，展示16天后将被拆除的布和绳子都将被再利用。 作品公开后，法国总统埃马纽埃尔·马克龙激动地说：“60年的梦想实现了，疯狂的梦想实现了。”60年前，一位难民艺术家说要包装巴黎凯旋门时，大家不都认为这是疯狂的想法吗？有着同一梦想的艺术家夫妇一生都在追梦，最终实现了梦想。巴黎人现在正在近距离观看实现疯狂梦想的现场，触摸并欢呼。也许梦想要疯了才能实现。

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