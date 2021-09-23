文在寅提议发布“韩半岛终战宣言”……国际原子能机构称“朝鲜正在全速进行核开发”. September. 23, 2021 09:11. by 朴孝穆记者、崔智善记者 tree624@donga.com,aurinko@donga.com. 韩国总统文在寅当地时间21日在第76届联合国大会主旨演讲中表示：“我提议韩朝美三方或韩朝美中四方聚在一起共同宣布韩半岛的战争结束。”在任期还剩8个月的最后一次联合国大会上，他再次打出了“先宣布战争结束，后无核化”这张牌。文在寅没有提及朝鲜发射弹道导弹等接连不断的挑衅。 文在寅当天在美国纽约举行的联合国大会演讲中表示：“我相信，朝鲜战争有关各方聚集在一起宣布结束战争之时，可以开始不可逆转的无核化进展和完全的和平，”“终战宣言才是在韩半岛打造和解与合作的新秩序的重要出发点。”他还表示：“我今天再次敦促国际社会为宣布韩半岛战争结束而齐心协力。”韩国政府在2018年韩朝首脑间的板门店宣言中明示终战宣言后，强调如果朝鲜废弃宁边核设施，终战宣言是美国将提出的补偿措施。美国担心终战宣言会引发有关撤走驻韩美军的主张等，持消极态度。2019年河内朝美首脑会谈破裂后，朝鲜也没有提及终战宣言。 尽管如此，文在寅继去年在联合国大会上发表演讲后，再次强调“先终战宣言，后无核化”，分析认为这是为了在任期末推动终战宣言，将其作为对朝政策的“遗产”。明示中国也是包括韩朝美在内的终战宣言主体，也是为了以明年2月北京冬奥会为契机推进终战宣言。但专家们指出，在朝鲜从7月初开始正式启动宁边核设施，并提高有史以来首次列车发射弹道导弹等挑衅力度的情况下，成功宣布战争结束的可能性很小。朝鲜8月初甚至要求撤走驻韩美军。 国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西当地时间20日在第65届国际原子能机构理事会说：“朝鲜（用于核武器开发的）钚分离和铀浓缩及对其他活动的工作正在全速（full steam ahead）进行”，“这是明显违反联合国安理会决议的行为。”

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