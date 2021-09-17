今年中秋大势是“经济实惠的在家过中秋”…36%的人表示不会离开小区. September. 17, 2021 07:41. by 朴成振记者•李智允记者 psjin@donga.com,leemail@donga.com. 上班族赵某(35岁)和妻子商量后决定在今年中秋休假期间留在家里。这对夫妇每逢佳节都会去旅行，但由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊患者数一直没有减少，所以取消了旅行计划。取而代之的是，为了营造节日气氛，他们决定做一些煎饼、松糕等食物来吃。 中秋连休期间长达5天，再加上灾难支援金发放，但是大多数上班族都表示想经济实惠的在家过今天的中秋节。这是《东亚日报》和“Job-Korea”6日至10日以1037名上班族为对象进行的问卷调查的结果。 对于中秋当天打算如何度过的问题，36.3%的受访者表示“不会离开小区”。回答中秋节会访问父母家的比率为58.8%，远低于新冠肺炎疫情之前的节日访问父母家的比率(78.8%)。回答“计划去旅行或打高尔夫等兴趣爱好”的人分别只有8.9%和7.3%。 随着在家过中秋的“居家过中秋一族”的增加，回答“中秋当天会吃节日食物”的应答者达到了63.2%。在准备节日饮食的方法中，回答“亲自烹饪”(73.7%)的人最多，其后依次为打包(16.0%)、奶茶(5.0%)、外卖订单(3.1%)等。檀国大学心理学教授林明浩(音)表示：“随着‘保持社交距离的节日’的延长，‘节日里不一定非要和亲戚见面’的趋势已经形成”，“但是，通过食物来安慰对节日的思念的需求正在增加。” 随着居家过中秋一族的增加，上班族预想的中秋节经费为31万韩元，比去年减少了2万韩元。回答会减少中秋节经费的人给出了“因为新冠疫情，计划只留在小区附近”(66.1%)或“不举行祭祀”(27%)等理由。 很多人表示，中秋节的大部分经费将用于给因新冠状疫情而不能直接访问的父母送礼物或零花钱。全体回答者(多选)的69%回答说，中秋节经费主要用于父母的零花钱。其后依次是餐饮(30%)、交通及加油(25%)、祭祀准备(23%)等。

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