舞者的热情，坦荡荡服输的态度…“舞蹈对决”好帅啊. September. 16, 2021 07:30. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 47名女舞者互相瞪着眼睛互相牵制。这似乎是女性们的心理战。但在接下来的场面中，彼此以犀利的眼神认真对待舞蹈，比赛结束后相互鼓励加油。这不是气势之战，而是实力之战。上个月24日开始的Mnet《街头女战士》计划把由K-POP艺人垄断的聚光灯对准舞者。总共8个团队(Crew)，47名女舞者在节目开始的同时就聚集着人气。 口碑的中心是叙事。“Holy Bang”的Honey J和“CocaNButter”的Rihey的舞蹈对决就是代表性的例子。那是因为7年间在同一个组合活动后分手的过去。两人分手5年后再次重逢，比赛结束后两人拥抱在一起，眼眶泛红。制作团队在接受本报的书面采访时解释说：“作为舞者一路走来的时间相当长，因此，多样的关系故事和引领团队胜利的队长之间的心理战共存。” 观众们尤其欢呼的是队长和队员之间的友爱和体育精神。“Hook”的队长Aiki在队内一名成员被指为最差舞者后，拿起麦克风公开称赞，鼓舞士气，看到这一幕的其他舞者则鼓掌称“很帅”。“Lachica”的Peanut向自己从未赢过的“Prowdmon”的Lip J申请对决。虽然最终没能获胜，但还是干脆利落地接受了比赛结果。这就是为什么观众们相信出演嘉宾的真实性的原因，尽管存在以“恶魔剪辑”而闻名的Mnet特有的竞争结构。 独具特色的团队表演还能缓解因新冠病毒肺炎疫情而中断的各种演出的渴望。制作方表示：“在团队之间毫不让步的战争背后，舞者们对舞蹈的真心和热情，还有在任务结束后或镜头后面互相尊重的样子，这些都给观众带来了超越胜负的感动。另外，通过团队们的活跃表现，也让我们知道了舞蹈是多么有魅力的艺术。”

한국어