Kakao以“撤出强势”避免风暴，谷歌连反省都不愿意. September. 16, 2021 07:30. . 引发“滥用强势”争议的Kakao推出了相生方案。Kakao本月14日表示，将退出“胡同商圈”，并拿出3000亿韩元的相生基金。因强行要求安装本公司系统而被处以罚款的谷歌也于昨天举行记者说明会，发表了对韩国信息技术（IT）业界的贡献战略。国民的反应与其说是欢迎，不如说是怀疑。因为这是迫于舆论的批评出台的对策。甚至有人批评说，谷歌不仅没有反省，反而自吹自擂。 Kakao决定从鲜花、零食、沙拉等配送中介事业中撤出，同时还决定废除向出租车乘客收费的智能呼叫制度。但有人指出，这只是针对政府刀刃相向的部分领域出台了对策，是为了“平息舆论”。在158个分公司中，只有极少部分提出了相生方案，而且看不到被小工商业者认为是最大困难事项的手续费上有改善对策。 Kakao总裁金范洙表示：“要果断地放弃过去10年的增长方式。”Kakao凭借平台的支配力，向小工商业者收取过多的手续费，每年增加数十个分公司。以修修补补式的应对方式很难改变现有的增长方式。金范洙没有如实申报控股公司相关资料，因此正面临的当局的制裁，这一点也让人怀疑Kakao的变化意志。 谷歌在记者会上完全没有提及“仗势欺人”的争议。谷歌虽然遭遇《防止谷歌滥用强势法》的实施，并受到2000多亿韩元的罚款处分，却回避改善对策。它反而声称，谷歌技术对韩国IT产业的革新做出了贡献，并表明了将对罚款提出上诉的立场。虽然说明会的名称是“为了韩国的谷歌（google for korea）”，但只是主张自己为韩国创造了工作岗位。用难以接受的经济效果，是无法掩盖垄断横行的。 大型平台一直致力于加强垄断；与此同时，只要能赚钱，就不分行业和顾客，不断扩大规模。如果对垄断弊端没有根本性反省，它对社会的贡献和相生只不过是空谈。Kakao表示要在海外进行第三次创业，谷歌表示要为韩国社会做贡献。他们的真相不久就会浮出水面。

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