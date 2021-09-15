谷歌因“滥用安卓操作系统强势”被罚款2074亿韩元，这是革新企业吗？. September. 15, 2021 07:32. . 韩国公平交易委员会昨天对全球信息通信（IT）企业谷歌处以2074亿韩元的罚款。谷歌涉嫌强迫IT设备制造企业安装本公司的安卓操作系统。操作系统是操作各种机器的核心，相当于人类的大脑。由于谷歌的“滥用强势”，企业只能放弃开发或放弃使用。自称是革新企业的谷歌反而阻止了IT生态界的革新，获取了垄断利益。 公平交易委员会表示：“谷歌强迫三星电子等制造商不得搭载分支(FORK)操作系统，妨碍了他们进入市场。”谷歌作为武器的是其应用程序市场“应用市场”。如果屏蔽有着287万个注册应用程序的应用商店，手机用户必然会感到不便。谷歌要求签订合同，如果想使用本公司的应用程序市场等，就不得开发或使用其他操作系统。这是通过垄断（应用市场）制造另一个垄断（操作系统）的结构。 三星电子在2013年推出了新的智能手表，试图以分支操作系统为基础提供多种服务。但谷歌以违反合同为由施加压力后，三星电子放弃了新产品。谷歌还阻止了LG电子使用智能扬声器用分支操作系统。谷歌前副总经理安迪·鲁宾表示：“只要推出一台Fork机器（使用分支操作系统的产品），就会解除对所有机器的应用商店、Youtube、谷歌搜索等许可。”这种威胁阻止了整个智能机器的革新，消费者失去了使用各种服务的机会。 欧盟3年前以谷歌在操作系统及应用程序市场滥用支配力为由，处以5万亿韩元的罚款。美国等全球都开始限制谷歌等大型科技企业的垄断。尽管如此，谷歌不仅没有反省，反而反复滥用强势。在应用市场上强制要求使用本公司的结算系统收取手续费，在国内免费使用网络却以服务器在海外为借口逃避缴税。超越小伎俩和变通手段，进行非法行为，是谷歌的真面目。 从昨天开始，韩国实施了世界上第一个“防止谷歌滥用强势法”。这是禁止谷歌在应用程序市场强制进行本公司结算等行为的法律。谷歌的“滥用强势”在操作系统、搜索、内容、应用程序等IT产业的大部分领域都在发生。应该说，没被揭露出来的横行霸道更多。政府应该彻底找出切断革新萌芽的谷歌的横行霸道，并予以严惩。以“不作恶”为座右铭的谷歌已经变得邪恶了。全世界都开始限制谷歌，谷歌回归初心的机会也已所剩无几。

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