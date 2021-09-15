“素人”金瑞镇通过YouTube看ML，防守和击球接受辅导. September. 15, 2021 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 在13日举行的2022年KBO第2次新人选秀上，以第9轮第84顺位被乐天队选中，实现棒球选手梦想的金瑞镇(17岁)正在成为话题。因为他没有专业打过棒球的经验，作为纯粹的“普通人”实现了梦想。一名棒球相关人士表示：“出现了比LG队的韩善泰(27岁)更纯粹的普通人。” 3年前，韩善泰以第95顺位被LG队选中，他打过社会棒球，后来经过日本独立棒球后进入了职业联赛。但是金瑞镇从一开始就“自学”了棒球。实战也只是从小学3年级开始，在地区儿童棒球队打了3年。从那时起，他梦想成为美职棒大联盟选手，通过YouTube视频学习棒球，并在棒球训练场上进行击球练习。为了打造结实的下肢，他还接受了专门的体能训练。 上月30日举行的选拔(try-out)对金瑞镇来说是展示他此前所学知识的Showcase现场。主要在室内练习场打棒球的金瑞镇高兴地说：“棒球还是在外面打比较好。”但是当时现场的评价却很冷静。因为与国内精英选手不同，他的挥棒动作很大，而且使用手套的样子也很生疏。一位球探评价说：“虽然(金瑞镇)比打社会棒球的普通人水平更高，但似乎缺乏‘精英’的基本功。” 但是在第2次指名中，他突然被乐天队选中。2年前从国内MLB球探那里听到“有好玩的选手”的乐天队团长成珉奎表示，“力量确实比同龄精英选手强。弹性也很好，如果接受2~3年的专业棒球，成长可能性会很大。”他强调说：“并不是出于活动考虑才选金瑞镇的”，并谨慎地表示，“只有出现这种类型的球员，职业棒球才能得到发展。” 另外，作为首位普通人出身的职业选手备受关注的韩善泰在今年的KBO Futures League(发展联盟)中取得了3胜1负、平均责任失分0.72的好成绩。

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