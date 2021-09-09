李恩华的美术时间. September. 09, 2021 07:47. . 诗人龙惠元曾说：“整天下雨的日子更渴望爱情。”法国画家、印象派艺术大师居斯塔夫•卡耶博特似乎更渴望绘画。他喜欢画雨天的风景。他热爱雨滴和江水，喜欢乘船游玩。《The Yerres，Rain》画作包含了他所爱的一切。 卡耶博特出生在巴黎，是富商家的长子，不顾家人的反对成为画家。26岁时，父亲去世时获得的巨额遗产，让他得以度过一生悠闲的生活并画画。 他27岁时画的这幅画的背景是耶尔河畔。耶尔是巴黎的外围城市，自古以来就是贵族、资产阶级和艺术家们的度假胜地。卡耶博特12岁时，他的父亲在耶尔河河岸边买地建起了住宅。住在巴黎的他的家人每年夏天都在这里度过。一边玩水和划船。卡耶博特在这里完成了80多幅画，这幅画是他首次尝试的乡村风景画。 卡耶博特虽然是印象派的主要成员，但生前作为画家并没有得到认可。就连亲密的同事们也认为他是富有的业余画家。但是，以现实主义为基础的他的印象主义画作在很多方面都与众不同。画中清晰地捕捉到了雨滴落在河里的情景。仿佛听到了从画面上滴落的雨声。远见的一条渡船则增添了浪漫。出自快照的大胆对角线构图和完全清除人物的风景画对他来说是巨大的挑战。 卡耶博特还是一位践行“地位高则责任重(Noblesse Oblige)”的收藏家。一生独身，赞助印象派画家。举办展览、交房租、买画，解决生活困难。46岁去世时，他把自己收集的同僚画家们的作品全部捐赠给了国家。对于渴望已久的印象主义画家来说，他是旱灾甘霖般的存在。就像他画中的雨点一样。美术评论家

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