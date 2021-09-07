贷款大幅上调利息、存款小幅上调利息……不能“只有银行得好处”. September. 07, 2021 07:58. . 新韩银行昨天将租金贷款利率上调了0.2个百分点。在KB国民银行上周将住宅担保贷款利率上调0.15%之后，新韩银行也上调家庭贷款利率，预计其他商业银行也将在不久后加入上调利率的行列。 考虑到以前新韩银行适用的租金贷款年息为2.77%∼3.87%，信用等级低的人今后可能会负担超过4%的利息。KB国民银行的住宅担保贷款变动利息已达到2.80%∼4.30%。韩国银行上调基准利率、新上任的金融当局负责人公布抑制家庭贷款的方针后，各银行用以前以“优惠利率”的名义、适用低于最高利率的利率少打折扣的方法，变相上调利率。 据说，各银行采取上述措施，是为了避免因贷款过多受到当局的警告而中断、缩小住宅担保贷款业务的其他银行产生的“气球效果”。这是为了抑制需求向可以贷款的银行集中而采取的不得已之举。但是，贷款利率迅速、大幅上调，而适用于顾客存款、零存整取的利率却缓慢、微幅上调，仅凭这个理由是说不通的。银行上调的存款、零存整取利率有时达不到贷款利率上调幅度的一半，因此很难避免通过“存贷差额”生意赚钱的批评。 商业银行今年增加的家庭贷款中，一半是刚需租房者借贷的租金贷款，68.5%是包括租金的住宅担保贷款。今年以来，全国公寓价格上涨16.2%，全租价上涨11.6%，普通百姓能追上的唯一手段就是贷款。迎来秋季搬家季，需要搬家的人们只能无奈地负担急剧上涨的贷款利率。 今年上半年，大多数商业银行创下了历史最高业绩。预计在超低利率时代结束后，基准利率越高，利润规模就会越大。在多数国民陷入困境的新冠时代，绝不允许银行以“要遵守政府政策，没有办法”为借口，通过多收贷款利息、少付存款利息的方式提高利润，年末大赚特赚。

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