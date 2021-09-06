首尔市年内将安装7000台电动汽车充电机. September. 06, 2021 07:32. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市5日表示，将选定294处将安装插座方式的电动汽车充电机的公寓等生活密接空间，计划年底前安装7000台充电机。此前，首尔市受理了电动汽车插座型充电机的安装申请，结果有294处申请安装12097台充电机。这相当于预定供应量的1.7倍。 首尔市制定了在294个地方均匀分配充电机的目标，均衡地分配了数量。业务设施按照非特定用户使用的情况优先支援，公共住宅根据停车面积在最大可支援范围内合理分配。安装过程中市民无需负担任何费用。首尔市计划，每台充电机最多向负责安装的企业支援50万韩元。这些企业将在今后5年内管理并运营充电机。

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