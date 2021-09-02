美国“离开阿富汗集中牵制中国”，韩国外交将面临“史无前例的挑战”. September. 02, 2021 07:27. . 美国总统拜登8月31日在对国民演说中就从阿富汗撤军问题强调：“这是为美国做出的正确、明智的最佳决定。”他说，“世界正在变化。应该保护美国不受不是2001年的威胁，而是不受2021年和未来的威胁，”并表示将集中应对中国、俄罗斯、网络攻击、核扩散等新挑战。他说，“我们正在与中国展开激烈的竞争，”坚定地把中国的战略竞争列为首要课题。 拜登的演讲虽然是为了向国民辩解从阿富汗撤军的正当性，但核心信息在于从阿富汗撤军之后。拜登在就任后就宣布“美国回来了”。虽然从阿富汗撤军让人叹息“美国离开了”，但拜登明确表示，美国作为国际社会的领导人重返，是为了纠集友邦阻止中国等霸权挑战者，而不是帮助自己都无法守护的国家。也就是说，既然已经摆脱了此前阻碍美国前进步伐的阿富汗泥潭，接下来就将全力牵制中国。 对于拜登集中牵制中国的意志，中国也决心坚决应对。中国国家主席习近平1日在共产党理论杂志上发表文章鼓励说：“以伟大的共产党精神战胜困难和危险，争取更大、更新的胜利。”习近平所说的“共产党精神”中还包括作为参加“6.25战争”旗帜打出的抗美援朝精神。最近，随着中美对抗的激化，中国还重温了70年前在韩半岛发生的战争历史。 韩国的安保同盟国和最大贸易国之间展开的霸权竞争，对韩国外交来说是史无前例的挑战。与属于一方阵营、一极秩序的时期完全不同。美国为了牵制中国，要求正式行动，对此中国将以经济报复为武器动摇。靠着“以韩美同盟为中心，协调发展韩中合作”的模糊修辞，是无法避开的。在提高安保和经济自强速度的同时，需要国家战略层面的外交应对。在美中之间“走钢丝”、只翘首期盼朝鲜的“一根筋”外交是无法翻越这一风浪的。

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