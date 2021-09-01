首尔在克服气候危机方面所起的作用…今日举行非面对面市民大会. September. 01, 2021 07:24. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 为了克服气候危机，将举行介绍市民各种想法，并选拔反映在首尔市政策上的提案的活动。此外，还将提供市民可以一起参与的生活中的小实践方案。 首尔市31日表示，将以“气候危机时代，首尔的作用”为议题，举行“2021首尔市民会议”线上市民总会。首尔市民会议是为将市民各阶层的意见反映到政策上、扩大共识而运营的政策公论场所。首尔市在5月通过公开募集，委任了1081名市民议员。他们从6月开始经过多次讨论，提出了497个克服气候危机的构想。其中，经过市气候环境本部、专家等的讨论，选出了25个优秀提案候选，并通过市民议员的手机投票最终选定了11个提案。 最终选定的提案包括△引入持停车位证明上牌制 △加强没有垃圾的一天等活动 △扩大参与首尔型ESG(环境、社会、支配结构)及制定条例 △实施首尔市环保商店认证制 △设置非面对面空瓶回收机 △为减少碳素中立和温室气体排放的学校教育及宣传 △实行绿地•森林总量制 △在物品上标示回收利用等级 △扩大教育及体验机会和提供奖励 △建筑物碳排放等级标签义务化 △将面巾纸材质变更为环保纸等。 各创意提案者将直接发表宗旨和背景、政策效果等，并展开讨论。通过视频观看这一活动的1081名市民委员将通过投票选出1件最优秀提案和2件优秀提案。首尔市计划在制定政策时灵活利用选定的提案。 首尔市市长吴世勋和市民委员当天还将以“拯救地球的市民的承诺”的名义，向市民介绍日常生活中为克服气候危机能够实践的内容。分别是△节约能源 △利用大众交通 △扩大公园和绿地 △减少一次性用品的使用 △资源再利用 △实践低碳饮食等6个项目。 活动将从当天下午6时开始，并在YouTube、首尔市频道等实时转播。吴市长表示：“根据首尔人口比率，考虑到性别、年龄、地区的首尔市民会议委员们的声音，我认为是全体首尔市民的声音，会认真听取意见。”

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