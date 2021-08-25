“媒体惩治法”是错误的立法暴走，执政党应该反省并予以撤回. August. 25, 2021 07:33. . 韩国执政党一直强行推进的《媒体仲裁法》修改案今天将被提交到国会全体会议。这是一部充满了5倍惩罚性损害赔偿等堵住媒体嘴的有害条款、因而一直受到“媒体堵嘴法”“媒体惩罚法”抨击的法律。这是一部非常令人担忧的恶法，正义党甚至表示，“现在的心情是站在能够阻止逆民主行为的最后一道悬崖边上”，但共同民主党似乎毫不在意，要强行推行。 执政势力的立法暴走已超过了非常识的程度，正走向近乎疯狂的水平。虽然名义是“媒体改革”和“杜绝假新闻”，但谁都知道其中包含着要收拾批判政权的媒体的意图。把在Youtube上泛滥的假新闻问题排除在外，而把制度圈媒体作为目标就是其反证。其背后是左右党论的亲文（文在寅）强硬支持层。执政党有力大选候选人连日来都在看用文字炸弹施加压力的亲文支持层的眼色，表现出模棱两可的态度。青瓦台虽然表示“这是立法机构的事情不会干预”，但应该看作是在暗中支持。 一言以蔽之，《媒体仲裁法》修订案就是“二把刀巫婆杀人法”。大韩律师协会表示：“担心会成为威胁民主根本的‘矫枉过正’。”“为了民主社会的律师团体”也表示：“在惩罚性损害赔偿方面，预示或列举并推定故意、严重过失事由的形态，在已实施该制度的其他法律中难以找到”，“可能会对言论自由造成严重侵害”，并敦促称，“应该停止史无前例的立法速度战”。 据说，美国国会最近正在推进制定《媒体人保护法》，将以媒体采访报道为由对其进行威胁或加害的行为规定为联邦犯罪并予以刑事处罚。韩国恰恰是背道而驰。最近的《媒体仲裁法》争议已经超越了单纯的“误报”及相应“惩罚”是否适当的层面。它已演变为直接关系到言论自由和民主本质的问题。 即使为时嫌晚，执政党也应该重归于冷静。现在是共同民主党议员们应该判断是否要作为让言论自由倒退的罪魁祸首载入史册的时候了。在出席今天的全体会议之前，有必要重新回顾一下推动民主历史发展的美国修正宪法第一条：“联邦议会不能颁布限制言论和出版自由的法律。”

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