卡布雷拉，委内瑞拉选手首次轰出MLB 500个本垒打. August. 24, 2021 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)底特律老虎队的“活着的传奇”米格尔•卡布雷拉(38岁)成为首位轰出个人总计500个本垒打的委内瑞拉选手。 23日，卡布雷拉在加拿大安大略省多伦多罗杰斯中心举行的与多伦多蓝鸟队的客场比赛中，在本队以0比1落后的第6局上半局，在1人出局的情况下，面对对方首发投手史蒂夫•马茨(29岁)，击出了越过右侧围墙的128米飞行距离本垒打。底特律队最终也以5比3反败为胜。 500个本垒打是MLB历史上第28次有选手达成。但是，这是底特律队历史上第一次，也是委内瑞拉历史上第一次有选手做到。这是除美国以外，其他国家的选手“第六次”达成这样的记录。 12日，卡布雷拉在与巴尔的摩队的客场比赛中轰出个人MLB总计第499个本垒打，此后他在8场比赛中一直保持沉默。其中6场比赛在主场哥美利加公园球场举行，期待创造新纪录的观众如云涌。卡布雷拉在赛后说：“时隔5、6年，我好像第一次看到主场聚集了这么多人的能量。因此，虽然更想在主场击出本垒打，但并不容易。” 2003年在佛罗里达(现迈阿密马林鱼队)出道，并带领球队获得世界大赛冠军的卡布雷拉在2012赛季取得了击球率(0.330)、本垒打(44个)、打点(139打点)，三冠王加身，并登上了美国联盟最有价值球员(MVP)宝座。总计已取得2955个安打的卡布雷拉如果在剩下的36场比赛中再增加45个安打，将成为MLB历史上首位在同一赛季同时实现500个本垒打和3000个安打记录的选手。底特律队将下月25日的主场比赛定为“米吉(卡布雷拉的爱称)庆祝日”，以纪念500个本垒打。

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