台风“奥麦斯”今天登陆南海岸. August. 23, 2021 07:33. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 秋季梅雨季节开始，再加上今年第12号台风“奥麦斯”的北上，预计到25日为止全国范围内将有大雨。 气象厅22日预测说：“台风奥麦斯将于23日下午经过济州岛附近，于当晚在南海岸附近登陆。”虽然当初预测从日本北上而来的此次台风将在登陆韩国之前消失，但当天出现了修改后的预测。由于目前海洋水温高，台风强度小，所以预计会在保持台风形态的情况下登陆。台风登陆韩半岛后，预计将在24日上午消失。 随着台风和停滞气团(梅雨锋面)的影响，23~25日全国将出现每小时50~70毫米以上的降雨。特别是，济州和南部地区将出现时速100公里的强风，并伴有大雨。截止到24日，上述地区的降雨量将达到400毫米。 目前，梅雨锋面停留在济州岛南部海域。但26日以后，忠清和南部地区仍将维持梅雨锋面，预计到本月末为止仍有降雨。气象厅认为，今后受梅雨锋面影响的地区可能会发生很大变化。 另外，周末全国刮起了强风和大雨，灾害层出不穷。据消防当局22日透露，前一天发布暴雨警报的釜山共接到44起道路浸水等100起雨损报告。 下午2时40分左右，行走在釜山镇区的20多岁女性被从附近施工现场10楼掉下来的长2米、宽0.5米的模具击中头部受伤。上午11时21分左右，沙上区毛罗洞某公寓21层的阳台窗户被强风刮碎，导致50多岁的居民受伤，中区南浦洞Biff广场一栋建筑物外墙瓷砖因强风掉落。 同一天，暴雨警报和强风警报生效的仁川也发生了20起灾害。上午11时12分左右，富平区十井洞4层住宅3、4层墙面的外墙材料被强风刮落，袭击了停在附近的车辆。

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