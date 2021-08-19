宋永吉称“朝鲜没有能力侵略南方”……这是看着阿富汗说出的话吗？. August. 19, 2021 07:55. . 共同民主党代表宋永吉18日在社交媒体上表示：“朝鲜的所有武器体制都很陈旧”，“别说侵略南方的能力了，自身的生存和体制维持更加迫切。”美国一名专栏作家日前表示，如果没有美国的援助，韩国也会像阿富汗一样崩溃。宋永吉对此进行了反驳，认为韩国比朝鲜更有军事优势。 宋永土“朝鲜没有南侵能力”的主张近乎歪曲了基本的事实关系。他提出的根据是，朝鲜军队的武器全部陈旧，而且由于经济制裁，军用燃料也不足。但他对朝鲜最大的威胁——核武器只字未提。朝鲜现在已经拥有20到60枚核武器。哪怕其中一枚落到首尔，也会带来无法挽回的灾难。美国评价称，朝鲜已经具备了超越南韩对美国本土进行核攻击的能力。美国出面同朝鲜对话也是因为这个原因。在这种情况下，还应该认为现在的朝鲜没有攻击韩国的能力吗？ 在朝鲜核威胁增大的情况下，维持驻韩美军规模并实施韩美联合军事演习是维护韩国安全的必要事项。但是，宋永吉去年7月在担任国会外交统一委员长时曾表示：“驻韩美军似乎是韩美同盟军事力量的过载。”这暗示了裁减驻韩美军的必要性。在韩半岛的军力方面，驻韩美军过剩而朝鲜军队过少，这是宋永吉平时的想法吗？他此次还强调：“应尽快收回战时作战指挥权。”但共同民主党和开放民主党等74名泛执政圈议员却在敦促推迟检验韩国军队作战权运用能力的韩美联合军事演习，这是前后矛盾的主张。 阿富汗战争证明了战争的胜败不是决定于单纯的实质军事力的事实。阿富汗政府军起初得到了美国的支援，因此兵力和装备情况比塔利班先进。但随着领导层的不正和腐败，首先要战斗的意志消失，战斗力也随之崩溃了。即使是对客观上战斗力处于弱势的敌人，也不能放松警惕或暴露漏洞。但执政党党首仍然公然无视现存的朝鲜威胁，提出摧毁对朝警戒心的主张，这不禁令人担心我们的安保是否得到守护。

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