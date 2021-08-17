学者出身的阿洪扎达，塔利班政治宗教军事的最高实权人物. August. 17, 2021 07:38. by 开罗=常驻记者 黄盛皓 hsh033@donga.com . 随着阿富汗逊尼派武装团体塔利班时隔20年重新掌权，其领导层也备受关注。 英国广播公司15日报道，目前领导塔利班的人是伊斯兰律法学者出身的海巴图拉·阿洪扎达（60岁）。他出生于塔利班的根据地——南部的坎大哈，从2016年开始掌管塔利班的宗教、政治、军事等主要决定。他是不轻易在公开场合露面的隐遁型领导人，被称为“信徒的领袖”。据《纽约时报》报道，有一次在阿洪扎达演讲时，一名男子用枪瞄准了他，令他面临一触即发的危机，但他却无动于衷，泰然自若地予以应对，可见他胆大过人。虽然去年也有部分报道说他因感染新冠病毒而死亡，但是塔利班方面予以否认。 阿洪扎达下面有三名副指挥官：穆罕默德·雅各布（31岁）、阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔（53岁）和西拉朱丁·哈卡尼（48岁）。三人分别负责塔利班的军事作战、外交及对外沟通、军需物资筹措及财政等业务。 其中最受瞩目的人物是塔利班创立者穆罕默德·乌马尔(1960∼2013)的儿子雅各布。当初，当阿洪扎达的前任穆罕默德·曼苏尔2016年在美军的无人机袭击中身亡时，塔利班内部出现了推举雅各布为新领导人的动向。据悉，当时雅各布本人以自己年纪太小且没有战争经验为由，推举阿洪扎达为领袖。有分析认为，考虑到其父亲的影响力，雅各布很有可能成为塔利班新领导人。 巴拉达尔则从去年9月起在卡塔尔多哈主导了与阿富汗政府的和平谈判。据悉，他上月底在中国天津同中国外交部长王毅举行会谈时敦促中国提供支援等，谈判技巧非常出色。他与乌马尔共同创立了塔利班，还被评价为是乌马尔最信赖的人物。他曾在2010年被阿富汗政府军逮捕，后于2018年获释。 哈卡尼是塔利班下属武装团体“哈卡尼网络”的首领。他是苏联进攻阿富汗时主导武装斗争的贾拉勒丁·哈卡尼的儿子。“哈卡尼网络”从20世纪90年代后期开始与塔利班合作，并在背后操纵了多次恐怖袭击。哈卡尼也因涉嫌参与2008年首都喀布尔发生的酒店恐怖袭击事件而被美国联邦调查局通缉。当时的恐怖事件造成包括美国人在内的6人死亡，美国对他悬赏500万美元（约58亿韩元）。 塔利班的名称在阿富汗最大的语言普什图语中意为“学生”。苏联1989年撤离阿富汗后，阿富汗军阀之间发生了激烈的内战，乌马尔在1994年以伊斯兰传统教育机构“伊斯兰学校”的2.5万名神学生为中心组建了塔利班。“9·11”恐怖袭击事件的主犯本·拉登高度评价乌马尔为“我们的领导人”。

한국어