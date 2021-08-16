现代汽车途胜PHEV车型，德国专业杂志“性能同级最强”. August. 16, 2021 07:17. by 申東秦 shine@donga.com. 现代汽车的途胜插电式混合动力(PHEV)车型在德国汽车专业杂志的同级比较评价中占据了第一位。 据现代汽车15日透露，途胜PHEV在汽车专业杂志《Auto Bild》进行的PHEV运动型多功能车(SUV)比较评价中，在总分800分中获得了543分，登上了榜首。排在第二位的是获得516分的路虎Discovery Sport PHEV，标致3008 PHEV和丰田RAV4 PHEV以514分并列第三。该杂志以4款全球人气车型为对象，对车身、动力总成、环保性等进行了综合评价。途胜PHEV在时速100公里状态下完全停止的制动测试中位居第一，在行驶性能和空间利用性等方面获得了很高的分数，特别是在费用项目上领先竞争车型10分以上。《Auto Bild》评价途胜PHEV是“多才多艺的全能选手”。

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