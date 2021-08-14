阿斯利康疫苗接种年龄再次调整为30岁以上，年龄基准第3次变更. August. 14, 2021 07:10. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国政府规定，今日起30、40多岁的人也可以申请接种阿斯利康新型冠状病毒肺炎(COVID-19)剩余疫苗。阿斯利康疫苗可接种年龄自2月在国内开始接种以来，已经是第3次更换，其安全性令人担忧。 新冠病毒预防接种应对促进团在13日的新闻发布会上表示：“将从13日开始以30岁以上的自愿者为对象，开始接种阿斯利康剩余疫苗。”此前，由于担心出现血小板减少性血栓症(TTS)，只有50岁以上的人接种了阿斯利康疫苗。但是最近随着高龄层疫苗接种率的提高，被废弃的阿斯利康疫苗增加，改变了方针。 当初65岁以上可接种疫苗的年龄在今年4月变更为30岁以上。7月份再次调整为50岁以上。此次，在维持现有“50岁接种劝告”的情况下，允许30、40岁年龄段人群接种剩余疫苗。 在此期间，没有新研究过30、40多岁人群接种阿斯利康疫苗的安全性问题。疾病管理厅厅长郑银敬解释说：“现在新冠肺炎疫情的第4次流行正在进行，这是为了加快接种速度”，“只有在本人希望的情况下，才会进行副作用说明，然后再进行预防接种。”郑厅长补充说，“在国内1269万剂阿斯利康疫苗接种中，只有3件确认了TTS。” 政府当天宣布，已完成从明年第一季度(1 ~ 3月)开始引进的辉瑞疫苗3000万人份的购买合同。美国政府提供的40万剂杨森疫苗也于15日抵达仁川机场，将从23日开始用于对进入矫正院的人员进行预防接种。随着新冠病毒疫情持续扩散，政府当天决定通过行政命令追加确保首都圈内的765个病床。

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