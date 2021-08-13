危险的李俊锡-尹锡悦之争，“政权交替”只是说说而已吗？. August. 13, 2021 07:34. . 国民力量党运转的状况真是岌岌可危。党代表（党首）李俊锡许久以来都在和有力的总统竞选人方面展开舌战，其他总统竞选人也争先恐后地投入其中。舌战的水平也极为幼稚。到处可见是在抓住对方的话柄，掺杂感情色彩的表达和嘲讽。 李俊锡前天在社交媒体上发文称，“请海豚（前检察总长尹锡悦）也参加党内讨论会”。尹锡悦方面的郑镇硕议员则表示，“海豚、鳀鱼和青花鱼的成长条件不同”，把尹锡悦比作海豚，而把其他竞选人喻为鳀鱼和青花鱼。这是不恰当的比喻。即便如此，李俊锡公开指责郑镇硕是“煽动权力欲望的鬣狗”，一言也不肯相让，这种处事太过轻浮。 应该承认，“30多岁零次当选”的党代表在国民力量党掀起了一股新风。尽管如此，最近还是有很多人担心“代表风险”。在大选期间，党代表的最大责任就是公正、客观地管理大选候选人竞选。本应如此的党代表却和特定大选竞选人方面摆明了唱对台戏，令人难以接受。首先要克制动不动就在社交媒体上发表言辞嘲弄对方。 尹锡悦方面也应自重。他突然入党、拒绝参加党内活动，还硬把预备候选人的讨论会贬称为“团伙讨论会”等，这确实刺激了李俊锡。尹锡悦阵营的人士表示：“即使是党代表的决定，即使是大韩民国的总统，如果不依据宪法和法律行事，也可以进行弹劾。”甚至提到“弹劾”，这种说法太过了。就算是在野圈支持率第一的竞选人，给人一种刚入党不久的尹锡悦希望特别待遇的印象，不管怎么说都是尹锡悦本人的责任。 而且，前代表洪准杓也对支持尹锡悦的议员说过，“就像跟着海豚走的田鼠”，前济州道知事元喜龙方面也表示，“尹锡悦的公正难道是‘动物王国’的公正吗？”在这样的“动物王国”里，很难找到政策蓝图的对决。尽管如此，他们还是口口声声高喊着“更替政权”“夺回政权”。

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