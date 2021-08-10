可可银行总市值排名第九位，超越Celltrion和起亚. August. 10, 2021 07:28. by 朴民優 minwoo@donga.com. 6日进入韩国股市的网络专门银行“可可银行”（Kakao Bank）连续两天呈暴涨趋势，一举进入韩国股市总市值前10位。随着可可银行股价上涨，证券公司纷纷上调了母公司可可（Kakao）的目标股价。 韩国交易所9日表示，可可银行比前一个交易日上涨12.46%（8700韩元），以78500韩元收盘。在上市第一天的6日，与开盘价格（5.37万韩元）相比，暴涨至价格限制幅度之后，在短短两天里就飙升到了公募价（3.9万韩元）的两倍水平。盘中一度飙升到8.91万韩元，但在最后阶段，随着获利回吐的待售股不断出现，价格也下滑至8万韩元以下。 当天，可可银行市值增加到了37.2954万亿韩元，超过Celltrion（36.6858万亿韩元）和起亚（34.9423万亿韩元）上升到了第十位。如果除去三星电子优先股，是继现代汽车（47.2207万亿韩元）之后，位居第九位。在6日甚至力压KB金融和新韩金融，一跃成为“金融大将股”。 当天可可银行的成交额为36704亿韩元，占韩国综合股价指数全部成交额（15.5126万亿韩元）的23.6%。上市第一天，曾买进2253亿韩元的外国投资者当天抛售了452亿韩元，但由于个人净买入677亿韩元，带动了股价的上升趋势。 可可银行因为与现有银行股相比，股价净资产比率（PBR）较高，在上市之前，公募就已经卷入了过高评价的争议，但上市后脱离市场预测，正在高空行进。分析认为，这不仅体现了作为金融平台的成长性，收益模式也比现有银行有利。 教保证券研究员金智妍（音）预测：“利用国内月活动使用者第一位的可可聊天的网络效果，其扩大性现在才开始。” 随着可可银行的成功出道，母公司可可的企业价值也在上升。在可可银行上市以后，未来资产证券公司将可可的目标股价从14.2万韩元上调到了19.2万韩元等，共有8家证券公司上调了可可的目标股价。SK证券研究员崔宽顺（音）表示：“可可银行的成功上市将对今后上市的可可付等子公司的价值产生积极影响。” 不过在上市初期，可可银行的股价有可能出现较大波动。成长证券研究员徐英秀（音）表示：“上市初期，相比基础因素，更可能是供求因素决定股价。”SK证券研究员具庆会（音）表示：“从长期来看，可可银行可能会保持高增长，但在上市初期，股价变动幅度会扩大，因此有必要抓住股价暂时大幅下跌的时候作为机会进行投资。”

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