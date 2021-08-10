飞到巴黎的五环旗…“3年后将举办城市中心奥运会”. August. 10, 2021 07:28. by 任寶美 bom@donga.com. “邀请世界来到巴黎的中心地带。” 8日，2024巴黎奥运会•残奥会组织委员长托尼•埃斯坦盖在东京奥运会闭幕式上接过奥运会会旗—五环旗时大声呼喊道。 东京奥运会闭幕式末尾播放了介绍2024巴黎奥运会的视频。以下届大会举办地巴黎著名地标为中心，在市中心各处进行了管弦乐演奏。视频中，巴黎的象征埃菲尔铁塔上飘扬着长90米、宽60米的大型2024巴黎奥运会会旗。埃斯坦盖委员长介绍说：“这是世界上升起的旗帜中最大的一面。”巴黎大赛组委会原本打算在闭幕式上实时升起旗帜，但由于天气原因，被今年6月“测试”拍摄的事前录像所代替。但是，这足以在因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而无法去欧洲旅行的世界人心中激起“对巴黎的乡愁”。 巴黎自1924年以后时隔100年再次举办奥运会，这种自豪感并不仅仅止步于此。埃斯坦盖委员长表示：“我们的目标是让更多的人看到奥运会。我们的计划是在城市中心举行比赛，而不是传统的赛场。” 据此，在巴黎最高名胜埃菲尔铁塔附近将举行沙滩排球、摔跤、柔道比赛。马术比赛将在凡尔赛宫举行，击剑比赛将在巴黎大皇宫举行，街舞将在协和广场举行。为了提高年轻人的关心，在巴黎奥运会上首次被列为正式项目的街舞也是韩国有力的金牌候选项目。 如果像足球、游泳这样需要高规格单独比赛场地的情况，就不能离开现有的比赛场地，但计划积极将比赛场地大小限制不严重的项目带到市中心，让更多的人看到比赛。2024年奥运会转播在观看比赛的同时，还将带来“巴黎观光”的乐趣，备受期待。 此前，法国总统马克龙上月24日出席东京奥运会开幕式后，在法国之家举行的记者会上曾表示，“我们渴望打造独特而创新的开幕式”，“开幕式将在塞纳河上举行。”马克龙总统确认说：“托尼(埃斯坦盖委员长)在一年前左右提出了这个想法，起初认为他疯了，但现在我们一致认为可以‘试一试’。” 有评价称，这种战略非常实用。有预测称，巴黎奥运会的场馆建设预算为33.5亿欧元，有史以来首次低于奥运会运营预算(39亿欧元)。另外，组委会还计划在巴黎相对落后的地区北部圣但尼建设奥林匹克运动员村和游泳赛场。游泳池计划以后在地区社会使用。

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