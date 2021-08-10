全斗焕时隔9个月再次出席光州法庭. August. 10, 2021 07:29. by 光州=李炯柱记者、李素贞记者 peneye09@donga.com,sojee@donga.com. 韩国前总统全斗焕（90岁）9日首次出席光州地方法院的上诉审理。全斗焕因涉嫌损毁已故神父曹丕悟（音译）的名誉而被起诉，在一审中被判有罪。这是全斗焕自去年11月以后约9个月来第一次出席光州法庭，但他以健康问题为由，在审判开始30分钟后就退庭。 9日下午2时左右，光州地方法院刑事合议一庭（庭长法官金在根）在201号法庭开始了对全斗焕的第三次抗诉审理。全斗焕因涉嫌损害死者名誉而被起诉。在一审中三次出庭的全斗焕当初打算不出席二审。但在法庭警告可能会对他不利后，他决定出席。 当天中午12点43分，全斗焕到达光州地方法院，在警卫人员的搀扶下在审判前进入法庭。作为信赖关系人的身份，其夫人李顺子也同行。全斗焕在审理中流露出他没能听清审判长的提问或身体不适的表情。在审判长的身份确认程序中，全斗焕也只说出了“全斗焕”的名字，出生年月日、住址和籍贯等都在李顺子的帮助下作了回答。确认程序结束后，全斗焕开始打起了瞌睡。审判长稍后问道：“被告人现在呼吸困难吗？”李顺子代为回答说：“无法进餐，心情好像很闷。”审判长暂时休庭后，将下次审理日期定为30日，并于下午2时29分左右结束了审理。 全斗焕方面申请5·18民主化运动当时的军队指挥官和9名直升机驾驶员作为证人，并要求对5·18直升机射击弹痕残留的光州全日大楼重新进行检验。相反，检察机关强调，不必说国家机构，一审中也已证明5·18运动当时确实有直升机射击，因此没有必要再争辩。法庭选择4名直升机驾驶员和参与撰写全斗焕回忆录的前青瓦台秘书闵正基（音译）等5人为证人。

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