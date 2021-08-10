奥巴马在花甲宴上大跳“无口罩舞”. August. 10, 2021 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国前总统贝拉克·奥巴马（60岁）在自己的花甲宴上不戴口罩跳舞的照片和视频被曝光。之前，奥巴马方面表示，原本计划举办邀请475名来宾、仅工作人员就多达200人的大规模生日宴会，但由于担心新冠疫情，最终缩小为只有熟人参加的活动。但是，由于德尔塔变异毒株的流行，美国新冠确诊患者超过10万人，在这种情况下，前总统连口罩都没有戴就举行豪华派对，引起了一片抨击声。 《纽约邮报》等美国媒体8日报道说，奥巴马前一天在马萨诸塞州的高级疗养地马萨斯比尼亚德岛的住宅举行了60岁生日宴会，出席者偷偷拍下的照片和视频被“照片墙”等社交媒体共享。虽然照片根据活动照片禁止的方针被立即删除，但已在网上传开。 生日派对是在奥巴马于2019年花费约1200万美元（约137亿韩元）购买的豪宅里举行的。该住宅占地约11.万平方米（约35000坪），设有7间卧室、8个卫生间和游泳馆等。《纽约邮报》说：“几百人聚在一起举行了盛大派对，这让只叫了家人和亲朋好友的话黯然失色。”据悉，好莱坞演员乔治·克鲁尼、汤姆·汉克斯、电影导演兼制片人斯蒂芬·斯皮尔伯格、流行明星碧昂丝和丈夫说唱歌手杰-斯、约翰·莱珍德、埃利谢·奇斯等人出席了当天的派对。 根据上传在社会媒体上共享的视频，奥巴马穿着灰色花纹衬衫和白色裤子，登上舞台和参加者们一起开心地跳舞。视频中所有人都没有戴口罩。酒吧里有最高级的酒和雪茄、鸡尾酒，并提供牛排、炸鸡、虾、米饭等。此外，还有人吸食马萨诸塞州已合法化的大麻。在餐巾纸和口罩等活动用品上用金箔刻着“44×60”字样，意思是第44任美国总统的60岁生日。卫生间里还有汗抑制剂、镇痛剂等。 说唱歌手雷普·贝克汉姆说：“太棒了。奥巴马不停地跳舞。之前谁也没有见过奥巴马这个样子。”《纽约邮报》报道说，由于宴会，岛上出现了交通堵塞现象，直到凌晨1时左右才安静下来。 共和党众议员埃利斯·斯特帕尼克批评道：“民主党实行疫苗和口罩义务化并讨论封锁问题，但奥巴马却在没有带口罩和要求证明疫苗的情况下同乘专机访问的数百人举行了聚会。”

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