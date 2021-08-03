美国为提高疫苗接种率动员“网红”. August. 03, 2021 07:10. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 因新冠确诊患者剧增、部分地区疫苗接种率低而苦恼的美国拜登政府，表示将通过社交媒体名星提高疫苗接种率。特别是通过在年轻人中人气很旺、拥有数十万乃至数百万名社交媒体订阅者的十多岁青少年“网红”，大幅提高远低于壮年、老年层的年轻人疫苗接种率。 据《纽约时报》报道，白宫最近让50多名在抖音国际版、Youtube、推特等网络平台活动的年轻“网红”进行疫苗宣传。这些人大部分与白宫举行数次非公开视频会议，学习了疫苗的原理和效果等。之后由他们本人上传接种疫苗的“认证照”或制作说明疫苗原理的视频，督促同龄人一同接种疫苗。一部分“网红”制作和发布这样的内容，作为代价从美国政府每月收取最多1000美元。 其中最有名的人是出生在加利福尼亚州圣地亚哥的17岁高中生爱莉·萨伊勒。她是仅在视频社交媒体抖音国际上就拥有1020万名粉丝的著名人士。在此之前的6月，她通过某营销公司收到了白宫参与鼓励接种疫苗活动的邀请。白宫方面表示：“有必要向12至18岁青少年宣传疫苗接种的重要性。请尽快给我答复。”萨伊勒表示同意，拍摄并上传了与美国防疫总指挥、国立过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇就疫苗进行问答的视频。 根据美国疾病控制与预防中心的数据，18岁∼39岁的美国人中完成两次接种的人不到一半。这与三分之二的50岁以上美国人完成接种形成鲜明对比。特别是12岁∼17岁的青少年中有58%至今一次都没有接种过疫苗。 白宫给社交媒体向“网红”支付酬谢费鼓励接种，也是因为有关疫苗的错误信息迅速传播起到了一定的作用。在社交媒体上，“接种疫苗会导致不孕”“接种后身体DNA会发生变化”等错误信息正在扩散。 据悉，部分“网红”因担心疫苗争议等政治逆风，拒绝了拜登政府的参与邀请。但是，在抖音国际上以“少女”的艺名活动的克里斯蒂娜·纳扎尔表示，“我不在乎逆风。让大家知道疫苗接种的重要性是正确的”，强调今后将继续参与接种宣传。

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