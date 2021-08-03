冉冉升起的“微笑男孩”的背后，是无微不至照顾徒弟的恩师. August. 03, 2021 07:11. by 姜东雄记者、东京=金倍仲记者 wanted@donga.com,leper@donga.com. “对于已经很棒的选手来说，还需要自己吗？” 这是时隔24年再次刷新韩国田径径赛•田赛新纪录的跳高选手禹相赫(25岁•国军体育部队)的恩师、国家代表教练金道均(42岁•照片)2日在接受本报电话采访时说的话。金教练表示：“对于成为明星的(禹)相赫来说，现在需要更有能力的教练。我不能妨碍他”，暗示了师徒之间的缘分即将结束。 难道是想提前断绝情分吗？当天在东京奥运会运动员村举行的记者会上，金教练也没有与禹相赫一起坐在一起，而是独自坐在了偏僻的角落。前一天在赛场上始终保持明朗面貌的禹相赫当天也显得有些低沉。禹相赫说：“我还没有定型。现在才是开始”，袒露出更大的抱负。 回头看看，比起已经很棒的选手，金教练的眼光总是指向那么表现不是很出色的选手。金教练表示：“看到疲惫的选手们，就产生了想帮助他们的想法。即使没有取得成果，在帮助的过程中也会感到幸福”，“有名的选手有很多可以得到帮助的地方。我喜欢帮助那些独自一人难以站立的无名运动员。” 将禹相赫招致麾下的理由也是如此。禹相赫是大小脚。8岁时，因被出租车轮胎压住脚，右脚比左脚小1.5厘米。188厘米的身高对于跳高选手来说算是比较小的。2019年，由于左腿胫骨炎症，禹相赫的运动员生命处于危机之中。当时，禹相赫过着不训练每天喝酒的自暴自弃的生活。金教练对他说，“相赫虽然你拥有很多东西，但并不了解你自己。你可以成为世界级的选手”，鼓励他不要放弃。 金教练比与禹相赫有着血缘关系的家人更像家人。在仁川的家里为禹相赫准备了房间。训练结束后，两人一起在家中度过。东京奥运会期间也没有例外。在7坪多的金教练单间，准备了禹相赫和撑杆跳代表选手陈敏燮(29岁)的床。每天在同一个房间睡觉起床。 对选手的关心延续到了针对性的指导上。金教练说：“说句不好听的话，相赫像小孩子一样单纯，现实性会下降，如果积极看这件事的话，实际上会相信困难的事情也是有可能的”，“我经常对他说‘因为是你，所以才能做到’，给他树立了自信，结果幻想变成了现实。” 创造韩国新纪录的禹相赫现在正朝着加入被称为“魔障”的“50俱乐部”的方向前进。禹相赫说：“现在的目标是超过比我高50厘米的2米38。超越这个，才能确定下一个目标。” 禹相赫在比赛结束后用有节制的动作举手敬礼，一时成为话题。今年3月入伍的一等兵禹相赫说：“如果开心地充满活力地回来的话，应该能像我一样愉快地做所有的事情吧。我也改变了很多。”总是面带微笑的禹相赫说：“我也是经历了无数次的失败后才来到这里的。只是在反复的挑战中得到了肯定。” 禹相赫暂时不打算去“跳高”。创造新纪录后回到宿舍最先吃的食物是这段时间最想吃的“火鸡面”。表示“仍然像做梦一样”的他，能否在3年后的巴黎奥运会上实现“真正的梦想”，令人期待。

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