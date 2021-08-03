三星超过英特尔，半导体季度销售额三年来首次跃居世界第一. August. 03, 2021 07:11. by 洪锡镐记者 will@donga.com. 三星电子第二季度（4月∼6月）的半导体销售额超过美国综合半导体企业英特尔，跃升为世界第一。 三星电子主力产品存储半导体的需求剧增，被认为是三星电子上升到第一位的原因。但是，由于全球企业围绕代工（委托生产半导体）领域展开激烈的竞争，预计争夺第一的竞争在一段时间里会非常激烈。 据外媒和半导体业界2日称，三星电子第二季度半导体部门的销售额为197亿美元（约22.74万亿韩元），超过英特尔公司196亿美元的销售额，居全球半导体销售额首位。英特尔的销售额中还包括最近决定出售给SK海力士的NAND部门等的销售额。扣除此项，英特尔的销售额为185亿美元。 英特尔自上世纪80年代起成为世界最大的半导体企业，一直保持着全球销量第一的位置。英特尔将销售额第一的位置让给三星电子的时候，只有存储芯片价格暴涨的2017年和2018年的“半导体超级周期”时期。 决定第二季度销售排位的是存储器。新冠疫情扩散以后，全球性半导体供应不足导致存储半导体价格暴涨，三星电子的销售额大幅增加。英特尔的主力半导体——用于个人电脑及服务器的中央处理器的价格涨幅相对低于存储器半导体。《华尔街日报》分析称：“尽管存储芯片的售价低于中央处理器，但需求远超中央处理器。” 业内预测，由于存储器需求持续增加，三星电子一段时间里将保持销售额第一位。市场调查企业高德纳预测，与今年全球存储器销售额将增长33%相比，中央处理器销售额将只增长4%。自新冠疫情扩散后增加的电脑销售增长势头最近有所减弱，这也对英特尔不利。 不过，代工领域的竞争将异常激烈。英特尔最近表示，将进军台积电和三星电子主导的代工事业。英特尔最近公布了超微细芯片的开发蓝图，并表示：“将以2024年为起点，超过三星电子，引领技术主导权。” 市场调查机构集邦称，今年第一季度（1月∼3月）台积电和三星电子分别占据了55%和17%的代工市场。受到美国政府和大型技术企业支持的英特尔上月表示，已确保高通和亚马逊为客户公司。高通是三星电子的主要客户公司之一。

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