恢复通信三天后，就提出民间支援和演习延期的对朝急躁症. July. 31, 2021 07:44. . 韩国政府前天向朝鲜提议，为视频会谈准备相关系统；一天后，又恢复了去年9月发生海洋水产部公务员遭枪击身亡事件后全面中断的民间层面的对朝物资运出许可；统一部还表示，“韩美联合军事演习延期为好”。韩朝通信线路恢复后仅过三天，韩国就开启了对朝援助之路，并表明了推迟军事演习的意愿。 韩国政府主张建立韩朝间视频会谈系统，是为了在预定于下月中旬的韩美联合训练之前，引导朝鲜更进一层走向对话。如果朝鲜予以积极响应，久违的对话的火苗可能会更大，但朝鲜很有可能会一直如此一样拖延时间进行算计。但是，提出上述建议后刚刚一天，朝鲜还没有做出答复之前，韩国政府就打开了重启人道主义援助的大门。只能认为他们对对话的急躁症是如此之大。 去年海洋水产部公务员被朝鲜军人枪击身亡时，朝鲜国务委员长金正恩曾表示：“很抱歉让文在寅总统和韩国的同胞们感到失望。”但朝鲜并没有回应韩国政府提出的联合调查要求，到现在也没有查明真相。死者家属的痛苦仍在继续。当时事件发生后，韩国政府采取的措施就是中断对朝物资的出境许可。但是时隔10个月之后，在朝鲜没有进行进一步解释的情况下，又悄悄恢复了原状。 韩国统一部高层负责人士昨天表示：“从美国的立场来看，挽救这个机会也将对实现无核化和落实韩半岛和平进程带来非常有益的成果。”朝鲜已经恢复了通信线路，因而想以推迟联合演习来创造对话的动力。朝鲜外宣媒体昨天提及韩国总统文在寅时表示：“无论南北关系好不好，都要抱着对此负全部责任的姿态和立场。”此番言论似乎和这种氛围不无关联。 但是，朝鲜至今为止只是恢复了自己切断的通信线路，不仅没有采取承诺的无核化措施，甚至没有表现出有意进行实质性对话的意愿。美国虽然欢迎通信线路的恢复，但对于与朝鲜的对话仍然保持慎重态度，原因也在于此。无核化对话没有进展的韩朝交流是空虚的，这是3年前平昌留下的教训。如果政府因为任期末的急躁症独自走在前面，必然会再次出现被美国怀疑、不被朝鲜搭理的情况。

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