儿童和青少年感染病例一个月间增加三倍，这样下去第二学期也只能上网课. July. 29, 2021 07:42. . 随着新冠确诊患者激增，儿童和青少年确诊患者也迅速增加。根据中央防疫对策本部的资料，从7月21日到27日一周内，平均每天零岁至19岁的确诊患者为279名（17.7%），比一个月前的97名（15.9%）增加了将近3倍。19日，其感染人数占全体感染人数的20%，是今年3月3日以来的最高比例。 很难认为，是因为确诊人数增加，儿童、青少年确诊人数也按比例增加。第三次流行时日均零岁至19岁的确诊人数为75名（7%），而第四次流行的现在已达到182名（16%），确诊人数和比例都增加了一倍以上。韩国国内的疫苗接种对象是从18岁以上开始，因此，这可能和大部分儿童和青少年处于“接种空白”状态不无关系。 根据防疫当局的接种计划，12岁至17岁少年儿童要到第四季度（10月~12月）才能进行接种。问题出在接种空白期的8月和9月，以及至少结束一半接种工作的11月中旬。9月份就要开学了，现在还有一个多月时间。到目前为止，虽然维持了第二学期全面上学计划，但如果防疫级别没有上升到二级，第二学期也只能重新进行网上授课。 27日在釜山北区某语言学院就读的12名小学生和初中生被确诊为新冠感染。本月6日，仁川弥邹忽区一所小学的集体感染累计确诊患者已增至81人。在这所学校，一个班级上讨论课的学生有三分之二被确诊。德尔塔变异毒株的强大传播力使儿童、青少年的免疫力也被突破，因此补习班和学校必须进一步加强防疫。 目前很难对儿童和青少年进行疫苗接种，因此提高成人接种率是保护他们的一条路。由于疫苗供应不足，成人接种率的提高速度没有按计划那么快。最近，甚至莫德纳疫苗在供求上也出现了问题。在发达国家，儿童和青少年的新冠感染生存率高达99.995%，但他们也有可能患上新冠病毒后遗症。为了不让孩子们为缓慢的接种付出代价，要尽最大努力加快接种。

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