“韩国文学举世瞩目…继《寄生虫》和《水芹菜》之后在好莱坞备受关注”. July. 27, 2021 08:07. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 以尹高恩作家凭借长篇小说《夜之旅者》1日获得英国推理作家协会主办的匕首奖翻译推理小说奖为契机，韩国文学进军海外备受关注。《夜之旅者》在法国、西班牙等4个国家签订了出版合同，在英国还与影像制作公司签订了版权合同。过去国内作品在海外广为流传获得了很高的评价，但最近还积极展开了向海外销售版权的商业讨论。 在国内作家中，作品在海外市场交易活跃的人有郑有贞、金英夏、金彦洙等。金彦洙的《设计者们》在美国、英国、希腊、保加利亚等15个国家签订了出版合同。与美国影像制作公司签订了版权合同。20日，记者通过视频采访了被称为“韩国文学传道士”的英美圈出版经纪人芭芭拉•吉特沃(54岁)，了解了韩国文学进军海外的前景。 ―您认为韩国文学在世界范围内能够取得商业上的成功吗？ “韩国文学已经在世界市场上得到认可。很难一一罗列，随着韩国作品的成功，世界对韩国文学的认识正在提高。今后韩国作家在世界市场上取得商业成功，这无异于已经得到了保证。” ―与韩国电影等大众文化内容相比，人们对韩国文学的关注度不是少了很多吗？ “情况发生了变化。韩国大众文化的成功提高了人们对韩国文学的肯定认识。随着电影《寄生虫》和《水芹菜》连续两年撼动奥斯卡颁奖典礼，人们对韩国文化的关注度很高。得益于此，前来寻找韩国文学的英美圈读者也有所增加。美国好莱坞影像制作公司也开始制作根据韩国文学改编的电视剧或电影。” ―韩国文学的哪些方面在世界市场上行得通呢？ “在韩国作品中，有一种命运论的感觉。郑有贞的《物种起源》的主人公是连环杀人魔，金彦洙的《设计者们》的主人公天生就有成为暗杀者的命运。另外，韩国作品中包含着寻找真相的渴望。即使出场人物最终无法触及真相，但在掩盖书本后，也留下了值得深思的问题和余韵。对于熟悉给出明确结论的好莱坞式结局的英美圈读者来说，这是一种陌生的、充满魅力的叙事。” ―海外出版界更喜欢韩国的纯文学和类型文学中的哪一种？ “不能保证特定类型的作品能在商业上取得更出色的成果。只是最近韩国作家的惊悚、悬疑、科幻作品取得了具有商业魅力的成果。当然，这些作品之所以获得认可，是因为视角和素材具有独创性。最近英美圈出现了希望作品认同感明确的潮流，因此，如何营销各个作品将决定商业成功的99%。” ―要想在海外市场取得成功，需要什么样的战略？ “韩国作家挑战多种主题和体裁，与其只向一家出版社出售版权，不如根据作品与多家出版社签订合同。最近英美圈出版社重视社交网络服务(SNS)营销，因此作家们在SNS上活跃活动的话，直接向英美圈读者宣传自己的机会就会增加。”

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