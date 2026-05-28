“三星電子風險”告一段落……留下的巨大社會課題“眼红的堂兄弟”

三星電子勞資雙方暫時達成協議的工資協商案在工會成員贊反投票中獲得通過。至此，歷史上首次陷入半導體總罷工危機的勞資矛盾告一段落。現在，在半導體霸權競爭的中心，爲了維持超差距技術競爭力，必須重新系好鞋帶。雖然避免了危機，但超高額獎金爭議在韓國社會各處留下的矛盾和相對剝奪感是需要治癒的沉重課題。三星電子工會共同交涉團27日表示，臨時協議案投票結果以73.7%的贊成通過。但仔細分析投票結果就能發現，內部矛盾的火種仍然存在。主導交涉的超企業工會中有81%贊成，但以非半導體爲中心的工會只有21%贊成。此前，三星電子會長李在鎔曾表示“我們是一體、一家人”，但今後如何實現真正的整合已成爲當務之急。由SK海力士開始、由三星電子工會點燃的“營業利潤N%作爲績效獎”爭議赤裸裸地暴露了韓國社會的兩極化問題，進一步拉大了差距。創造天文數字般利益的半導體大企業的勞動者和擔心生存的中小企業及轉包企業勞動者之間的背離感越來越大，無法言喻。加上獎金的三星電子半導體職員的平均年薪是500強企業職員的7倍，是全體商用勞動者平均的14倍。26日，在最低工資委員會會議場也成爲了話題，超高額績效獎成爲了象徵工資差距和兩極化的事例。工會主導的所謂“MZ式工程”是否合適也留下了疑問。雖然要求貢獻多少就得到多少回報是理所當然的，但如果該工程只埋頭於“自己份額的最大化”就不好辦了。不正確評價對利益的貢獻度，把半導體繁榮的外部因素也只主張是自己的成果，這個也不合理。真正的公正只有在回顧籬笆內外差距、共同成長的成熟的連帶意識作後盾時，才能獲得社會正當性。出口形勢向好、有望躍居世界第四，韓國綜合股指突破8000點，這些華麗數字背後隱藏着資產和收入兩極化的陰影。除房價暴漲房帶來的房地產差距外，搭上股價上漲車的人和沒能搭上的人、身處優秀企業的人和非優質企業的人之間，割裂正在加深。已不能把這看成“堂兄買地我眼紅”式的單純嫉妒。不能放任流汗的努力被背叛的感覺、再也無法趕上的不安和絕望，如果任其積累，恐將成爲引發嚴重社會裂痕的導火索。