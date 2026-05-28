西小門高架橋倒塌，沒有遵守“設置支架”的方針

據27日確認的消息，首爾市就拆除在拆除施工現場建築物倒塌導致3人死亡的西大門區美芹洞西小門高架橋一事制定的工作指南中明確規定：“爲了防止倒塌，必要時應設置支架等加固設施。”但事故發生前，西小門高架並沒有設置這樣的設施。首爾市去年3月制定的《西小門高架橋改建（改善性能）實施設計勞務工程說明書》的安全對策項目中寫道：“爲防止拆遷建築物的變形沉降或坍塌，防止鄰近設施受損，必要時應在拆遷建築物上設置支架或支柱等安全設施。”說明書是根據產業安全保健法制定的，是在施工現場使用的一種作業指南，施工公司據此施工。對於現場沒有遵循該指導意見的原因，首爾市城市基礎設施本部人士解釋稱：“由於橋樑支座上的主樑兩側支撐良好，因此沒有必要另行設置支撐架等。技術人員是這樣設計的，施工也是按照這一設計進行，只是在過程中意外發生了事故。”警方正在加快調查速度，從首爾市收到拆除工程相關文件等。首爾警察廳廣域搜查隊在事故當天即26日，從首爾市城市基礎設施本部土木部任意提交收到了安全管理計劃書和發包合同等拆除工程相關文件。據悉，計劃書上寫有與拆除作業相關的安全守則等內容。此外，從27日零點到凌晨4點，警方與國立科學調查研究院、產業安全保健公團等一起對事故現場進行了精密鑑定。警方計劃確認拿到的文件上的程序是否在實際施工現場得到了遵守。權九龍記者、金多仁記者 9dragon@donga.com、daout@donga.com