教育監選舉對解決教育懸案漠不關心，卻充滿了控告和訴訟



距離6月3日教育監選舉只剩一週時間，卻一再上演着讓孩子們看了都覺得羞愧的行爲。這一次，同一陣營內的鬥爭反而更加激烈。一直以來，首爾市教育監幾乎都是被進步教育監獨霸，這都得益於候選人單一化。但是今年，候選人們以單一化過程有誤爲由，向法院申請保全證據，申請禁止使用“民主·進步”單一候選人名稱的假處分等，起訴和反訴接連不斷。



保守陣營也一樣。很早就確定了單一候選人，但其中一名候選人以“從未同意過輿論調查方式”爲由，提出了停止效力的假處分申請，另一名候選人則另行推進單一化，然後獨自參選。最終首爾市教育監候選人有8名，人數在16個市道名列第一。其他地區也出現了很多起訴、告發、誹謗等現象。一邊強調“教育應保持中立”，但又劃分爲保守和進步陣營來推動單一候選人，這本身就很可笑。然而，由於這恰恰是決定勝負的關鍵，這種情況每次選舉都會重複上演。這正是爲了所謂“教育中立性”，在沒有政黨、沒有編號、僅憑姓名進行投票的教育監選舉的現實寫照。



真正重要的政策公約卻消失不見。《東亞日報》與高麗大學政治外交系教授姜宇昌研究團隊和人工智能對全國16個市道58名教育監候選人的2069個公約進行了分析。大部分候選人表示，爲了解決基礎學歷和教權問題，將建立支援中心，並承諾爲人工智能教育提供免費智能機器或賬戶。也有候選人承諾給學生提供少則10萬韓元多則120萬韓元的基金或地區貨幣，還有候選人承諾籌措5000萬韓元的資產。



最重要的是，大多數候選人沒有認真考慮學生和教師的問題。爲了得到公約資料，本報多次給各候選人選舉團隊打電話，但很多情況都是“忙着單一化，沒能製作資料”“沒有資料集”。甚至有一名候選人提出了與2022年教育監選舉時一字不差的承諾。



很多選民連教育監候選人的名字都不知道就投票。但教育監是被稱爲“教育小總統”的巨大權力者。市道的16名教育監將執行今年的76萬億韓元預算，並決定對61萬多名教職員和553.8243萬名學生的教育方向。一名教育界人士說：“教育監比大學校長和政府部長更有魅力，是因爲他直接發揮教師人事權，執行預算，對學生產生影響。無論走到哪裏，他都會被奉爲‘監爺’，誰會拒絕呢?”



想問問候選人。在圍繞單一化方式展開激烈鬥爭的期間，候選人之間是否討論過教育懸案。目前，特定年級和科目未達到基礎學歷的比率創下了歷史最高紀錄，中斷學業的高中生在5年內最多，學校暴力受害經驗率也創下了歷史最高紀錄。公共教育因爲教師權受侵害和惡性投訴舉報，連現場體驗學習都做不好，正在萎縮，人均私教育費卻創下了歷史最高紀錄。



如果教育監沒有考慮這種情況，只是一再進行鬥爭，難免會受到浪費稅金的批評。在2022年教育監選舉中，候選人花費的費用超過66億韓元。這種選舉真該換了。

